Canlı yayın! Türkiye uzaya çıkıyor
Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın uzay yolculuğu başlıyor.
Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın uzay yolculuğu başlıyor.
Ayrıntılar geliyor...
Dünya devinden sürpriz bir adım: Sessiz sedasız satın alarak kazanım elde etmek istiyor! Milyon dolar yatırım
Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın uzay yolculuğu başlıyor.
Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın uzay yolculuğu başlıyor.
Ayrıntılar geliyor...
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