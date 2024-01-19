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Gündem Canlı yayın! Türkiye uzaya çıkıyor
Gündem

Canlı yayın! Türkiye uzaya çıkıyor

Yeniakit Publisher
2024-01-19 00:36:00 -

Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın uzay yolculuğu başlıyor.

Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın uzay yolculuğu başlıyor.

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