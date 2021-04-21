CANLI YAYIN! Türk medyasında ilk kez! Pensilvanya’da teröristbaşı neler konuşuyor?
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’nin Pensilvanya’daki malikanesinde örgüt militanlarına yepyeni mesaj veriyor. Peki, Pensilvanya’da yapılan konuşmaların ayrıntılarında neler var? yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’nde konuşuluyor...
MUHAMMED SEYİTOĞLU / ANKARA
Dünyanın 160 ülkesinde casusluk faaliyetleri sürdüren FETÖ’nün elebaşı Gülen, Pensilvanya’da yepyeni kritik mesajlar vermeye devam ediyor.
Uluslararası Kafkas Vakfı Başkanı ve araştırmacı yazar Hayati Küçük, Pensilvanya’da yapılan o özel konuşmaların ayrıntılarını ‘Ülke Gündemi’nde anlatıyor.
Canlı Yayını İzlemek İçin:
https://www.youtube.com/watch?v=G2Iul1tWgrc