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Gündem CANLI YAYIN! Türk medyasında ilk kez! İşte Abdullah Gül’ün Saddam Hüseyin’e yazdığı o gizemli mektubun ayrıntıları
Gündem

CANLI YAYIN! Türk medyasında ilk kez! İşte Abdullah Gül’ün Saddam Hüseyin’e yazdığı o gizemli mektubun ayrıntıları

Dönemin Başbakanı Abdullah Gül’ün “Bir gün açılınca ne kadar tarihi olduğu anlaşılacak” dediği, Saddam Hüseyin’e gönderilen o gizemli mektubun tüm ayrıntıları ilk kez yeniakit.com.tr “Ülke Gündemi” programı canlı yayınında açıklanıyor.

Yeniakit Publisher
2020-12-02 21:11:00 -
CANLI YAYIN! Türk medyasında ilk kez! İşte Abdullah Gül’ün Saddam Hüseyin’e yazdığı o gizemli mektubun ayrıntıları

MUHAMMET SEYİTOĞLU / ANKARA 

Türk medyasında ilk kez! Dönemin Başbakanı Abdullah Gül’ün, Irak Cumhurbaşkanı Saddam Hüseyin’e yazdığı ve bugüne kadar açıklanmayan gizemli mektubun ayrıntılarını canlı yayında açıklıyoruz.

Canlı Yayını İzlemek İçin: 

https://www.youtube.com/watch?v=mxxefGPPBW0&feature=youtu.be

 

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Yorumlar

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Ne yazdığının ne önemi varki. Tesir etmemiş çünkü samimiyet yoktu Apo da. Sonuç ortada.
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