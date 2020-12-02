CANLI YAYIN! Türk medyasında ilk kez! İşte Abdullah Gül’ün Saddam Hüseyin’e yazdığı o gizemli mektubun ayrıntıları
Dönemin Başbakanı Abdullah Gül’ün “Bir gün açılınca ne kadar tarihi olduğu anlaşılacak” dediği, Saddam Hüseyin’e gönderilen o gizemli mektubun tüm ayrıntıları ilk kez yeniakit.com.tr “Ülke Gündemi” programı canlı yayınında açıklanıyor.
MUHAMMET SEYİTOĞLU / ANKARA
Türk medyasında ilk kez! Dönemin Başbakanı Abdullah Gül’ün, Irak Cumhurbaşkanı Saddam Hüseyin’e yazdığı ve bugüne kadar açıklanmayan gizemli mektubun ayrıntılarını canlı yayında açıklıyoruz.
Canlı Yayını İzlemek İçin:
https://www.youtube.com/watch?v=mxxefGPPBW0&feature=youtu.be