CANLI YAYIN! Tümamiral Cihat Yaycı Paşa canlı yayında bomba açıklamalar
Bahçeşehir Üniversitesi Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi (BAU DEGS) Başkanı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı eski Kurmay Başkanı Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı, Mehmet Özmen’in hazırlayıp sunduğu “Ülke Gündemi”ne konuk oluyor. “Yunanistan Türkiye’yi işgal etmek istiyor” çıkışında bulunan Cihat Yaycı canlı yayında Mehmet Özmen’in sorularını yanıtlıyor.
MUHAMMET SEYİTOĞLU / ANKARA
Yunanistan ve FETÖ’nün hedefindeki BAU DEGS Başkanı Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı, Mehmet Özmen’in hazırlayıp sunduğu “Ülke Gündemi” programı canlı yayınında gündemdeki önemli konu başlıklarına ilişkin soruları yanıtlıyor.
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