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Gündem CANLI YAYIN! Tümamiral Cihat Yaycı Paşa canlı yayında bomba açıklamalar
Gündem

CANLI YAYIN! Tümamiral Cihat Yaycı Paşa canlı yayında bomba açıklamalar

Bahçeşehir Üniversitesi Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi (BAU DEGS) Başkanı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı eski Kurmay Başkanı Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı, Mehmet Özmen’in hazırlayıp sunduğu “Ülke Gündemi”ne konuk oluyor. “Yunanistan Türkiye’yi işgal etmek istiyor” çıkışında bulunan Cihat Yaycı canlı yayında Mehmet Özmen’in sorularını yanıtlıyor.

Yeniakit Publisher
2021-01-03 17:45:00 - 2021-01-03 20:10:10
CANLI YAYIN! Tümamiral Cihat Yaycı Paşa canlı yayında bomba açıklamalar

MUHAMMET SEYİTOĞLU / ANKARA 

Yunanistan ve FETÖ’nün hedefindeki BAU DEGS Başkanı Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı, Mehmet Özmen’in hazırlayıp sunduğu “Ülke Gündemi” programı canlı yayınında gündemdeki önemli konu başlıklarına ilişkin soruları yanıtlıyor. 

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Canlı Yayını İzlemek İçin: 

https://www.youtube.com/watch?v=hCazBkaK0zU&feature=youtu.be

 

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