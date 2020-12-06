CANLI YAYIN! “Teröristbaşı koronaya yakalandı” açıklamasında bulunan Avukat Serhat Pak’tan canlı yayında bomba bir açıklama daha
Avukat Serhat Pak’ın dün akşam yeniakit.com.tr “Ülke Gündemi”nde yaptığı “Teröristbaşı karonovirüse yakalandı” şeklindeki açıklamalar Pensilvanya’yı sarstı. Pak’ın açıklamalarını yalanlamaya kalkışan FETÖ’ye yepyeni bir cevap yine “Ülke Gündemi” programı canlı yayınında veriliyor. 15 Temmuz gecesi Akıncı Üssü’nde darbe kalkışmasında yer alan bazı isimler, kamera kayıtlarına rağmen mahkeme salonlarında “O ben değilim, sadece bana benzeyen birisi” iddiasında bulunmuşlardı. “Yalan”ın adeta genetik kodlarına işlemiş FETÖ’nün açıklamasına kendi militanları dahi inanmadı. Avukat Serhat Pak canlı yayında yeniden flaş açıklamalarda bulunuyor.
MUHAMMED SEYİTOĞLU / ANKARA
Türkiye’nin önemli hukukçularından avukat Serhat Pak’ın yeniakit.com.tr “Ülke Gündemi” programında yaptığı “Teröristbaşı Gülen koronavirüse yakalandı” açıklaması Pensilvanya’yı sarstı. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, teröristbaşının malikanesinden bilgi sızdıran kişinin peşine düşüldü. Yeni Akit’in haberinin ardından büyük bir sarsıntı geçiren Pensilvanya’daki FETÖ ekibi, terör örgütünün üyeleri tarafından sürekli mesaj ve telefon yağmuruna tutuldu. Militanlarını sakinleştirme gayretine giren FETÖ, “Herkulnağme” isimli sitesi üzerinden Yeni Akit’in haberi yalanlanılmaya kalkışıldı.
Pensilvanya’nın açıklamasına FETÖ militanları dahi inanmadı!
Kendi militanları dahi FETÖ’nün yaptığı “Yeni Akit’in haberi yalan” açıklamasına inanmadı. Yalanlama yaptıkları açıklamanın altına FETÖ militanları, “Canlı yayın yapın da görelim” yorumunda bulundu.
Avukat Serhat Pak’tan yepyeni bir bomba bilgi daha...
“Teröristbaşı koronovirüse yakalandı” açıklamasını Türkiye’ye yeniakit.com.tr aracılığıyla ilk duyuran avukat Serhat Pak, canlı yayında yepyeni bir Pensilvanya gerçeğini daha şimdi kamuoyuyla paylaşıyor.
Canlı Yayını İzlemek İçin:
https://www.youtube.com/watch?v=W7DB9UHRoJQ&feature=youtu.be