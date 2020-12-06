CANLI YAYIN! “Teröristbaşı koronaya yakalandı” açıklamasında bulunan Avukat Serhat Pak’tan canlı yayında bomba bir açıklama daha

Avukat Serhat Pak’ın dün akşam yeniakit.com.tr “Ülke Gündemi”nde yaptığı “Teröristbaşı karonovirüse yakalandı” şeklindeki açıklamalar Pensilvanya’yı sarstı. Pak’ın açıklamalarını yalanlamaya kalkışan FETÖ’ye yepyeni bir cevap yine “Ülke Gündemi” programı canlı yayınında veriliyor. 15 Temmuz gecesi Akıncı Üssü’nde darbe kalkışmasında yer alan bazı isimler, kamera kayıtlarına rağmen mahkeme salonlarında “O ben değilim, sadece bana benzeyen birisi” iddiasında bulunmuşlardı. “Yalan”ın adeta genetik kodlarına işlemiş FETÖ’nün açıklamasına kendi militanları dahi inanmadı. Avukat Serhat Pak canlı yayında yeniden flaş açıklamalarda bulunuyor.