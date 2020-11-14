CANLI YAYIN! Teröristbaşı Gülen’in Aliyev’i hedef alan skandal sözleri! Canlı yayında flaş açıklamalar
Teröristbaşı Fetullah Gülen, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’i bakın hangi sözlerle tehdit etmişti? Erdoğan ve Aliyev danışmasıyla Azerbaycan’da yapılan FETÖ mücadelesi Karabağ zaferini nasıl getirdi? yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’nde, işte tüm bu ayrıntılar masaya yatırıldı.
MUHAMMED SEYİTOĞLU - ANKARA
Teröristbaşı Gülen’in Aliyev’e yönelik skandal sözleri ve Azerbaycan’ın FETÖ’ye karşı gösterdiği dik duruş ne anlama geliyor? Aliyev’in ülkedeki kripto FETÖ’cülere karşı gereğini yapmasaydı Karabağ zaferi gerçekleşebilir miydi?
Türkiye’nin önemli hukukçularından avukat Serhat Pak canlı yayında tüm ayrıntıları anlatıldı.
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