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Gündem CANLI YAYIN! Teröristbaşı Gülen’in Aliyev’i hedef alan skandal sözleri! Canlı yayında flaş açıklamalar
Gündem

CANLI YAYIN! Teröristbaşı Gülen’in Aliyev’i hedef alan skandal sözleri! Canlı yayında flaş açıklamalar

Teröristbaşı Fetullah Gülen, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’i bakın hangi sözlerle tehdit etmişti? Erdoğan ve Aliyev danışmasıyla Azerbaycan’da yapılan FETÖ mücadelesi Karabağ zaferini nasıl getirdi? yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’nde, işte tüm bu ayrıntılar masaya yatırıldı.

Yeniakit Publisher
2020-11-14 21:00:00 - 2020-11-14 22:03:53
CANLI YAYIN! Teröristbaşı Gülen’in Aliyev’i hedef alan skandal sözleri! Canlı yayında flaş açıklamalar

MUHAMMED SEYİTOĞLU - ANKARA

 Teröristbaşı Gülen’in Aliyev’e yönelik skandal sözleri ve Azerbaycan’ın FETÖ’ye karşı gösterdiği dik duruş ne anlama geliyor? Aliyev’in ülkedeki kripto FETÖ’cülere karşı gereğini yapmasaydı Karabağ zaferi gerçekleşebilir miydi?

 Türkiye’nin önemli hukukçularından avukat Serhat Pak canlı yayında tüm ayrıntıları anlatıldı.

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 Canlı Yayını İzlemek İçin: 

 

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