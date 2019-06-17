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Canlı yayın sonrası Binali Yıldırım'dan bomba tweet!

23 Haziran seçimlerine sayılı günler kala AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu canlı yayında bir araya geldi. Yayında İmamoğlu'nun hiçbir projesini anlatmaması üzerine Yıldırım'ın sosyal medya hesabından attığı tweet geceye damga vurdu.

17 Haziran 2019 Pazartesi 09:43
Canlı yayın sonrası Binali Yıldırım'dan bomba tweet!

Haziran İstanbul seçimi öncesinde AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu canlı yayında karşı karşıya geldi.

Binali Yıldırım'ın sorularının hiçbirine cevap veremeyen CHP'nin adayı İmamoğlu programın sonunda hiçbir projesini de anlatamadı. Yayın sonrası Binali Yıldırım'ın Twitter hesabı üzerinden attığı tweet geceye damga vurdu.

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 09:43
  1. İstanbul
  2. Binali Yıldırım
  3. Ekrem Imamoğlu
  4. ortak yayın

YORUM YAZ

  • kmlkml47 dk önce
    PROJE YOK, PROJENİN KENDİSİ VAR!!!
  • OktayOktay48 dk önce
    Anlatmaya gerekyok görüyorsunuz yapılan ıcraatlar ortada bu icraatları görmeyen kördür görüpte söylemeyen nankördür
  • samisami54 dk önce
    Hiç bir şey yapmasına gerek yok,ÇALMASIN,ÇALDIRMASIN,İSRAF ETMESİN,ADALET İLE YÖNETSİN yeter.
  • İstanbulİstanbul1 sa önce
    İki tarafta yeni bir şey yoktu. Sönük bir tartışma izledik.

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