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Dünya Canlı yayın sırasında yere yığıldı
Dünya

Canlı yayın sırasında yere yığıldı

Danimarka İlaç Ajansı'nın Farmakoloji Bölüm Direktörü Tanja Erichsen, koronavirüs aşısının kullanımının durdurulmasına yönelik düzenlenen basın toplantısı sırasında aniden fenalaşarak bayıldı.

Yeniakit Publisher
2021-04-15 09:48:00 -

Danimarka, Oxford/AstraZeneca Kovid-19 aşısının kullanımını tamamen durdurma kararı aldı. Kararın ardından Avrupa'da AstraZeneca'yı tamamen engelleyen ilk ülke Danimarka oldu. Danimarka İlaç Ajansı'nın Farmakoloji Bölüm Direktörü Tanja Erichsen aşının kullanımını durdurulmasına yönelik düzenlenen basın toplantısı sırasında aniden fenalaşarak bayıldı. Birçok televizyonun canlı yayında olduğu sırada meydana gelen olay ülkede gündem oldu.

Erichsen'a ilk müdahale basın toplantısını takip eden gazeteciler tarafından geldi. Sağlık Kurulu üyeleri basına yaptığı açıklamada, Erichsen'ın durumunun iyi olduğunu, yorgunluk nedeni ile tansiyonun düştüğünü belirtti.

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