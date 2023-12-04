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Gündem Canlı yayın sırasında depreme yakalandı, panik anları kameraya yansıdı
Gündem

Canlı yayın sırasında depreme yakalandı, panik anları kameraya yansıdı

Yeniakit Publisher
2023-12-04 22:22:00 -

Bursa’da, uzman mali müşavir, merkez üssü Marmara Denizi Gemlik Körfezi olan 5.1 büyüklüğündeki depreme canlı yayın esnasında yakalandı.

Bursa’da, uzman mali müşavir, merkez üssü Marmara Denizi Gemlik Körfezi olan 5.1 büyüklüğündeki depreme canlı yayın esnasında yakalandı.

Sosyal medya hesabından canlı yayın yapan uzman mali müşavir Özgür Erdursun, depreme bu sırada yakalandı. Erdursun’un kısa süreli bir panik yaşadığı görüldü. Erdursun’un arkasında bulunan saksıdaki bitkinin de deprem sırasında sallandığı görüldü.

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