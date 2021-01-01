CANLI YAYIN! Prof.Dr.Ertuğrul Yaman’dan canlı yayında teknoloji ve dijitalleşme uyarısı: Sakın bunları yapmayın!
Eğitimci yazar Prof.Dr.Ertuğrul Yaman, teknoloji bağımlılığı çocukların dünyasını nasıl etkilediğini ve “dijital diktatörlüğün” dünyayı nasıl tehdit ettiğini canlı yayında anlatıyor.
MUHAMMET SEYİTOĞLU / ANKARA
Koronavirüs salgınıyla birlikte teknoloji ve dijital materyallerin çok daha fazla kullanıldığı bir dönemi yaşıyoruz. Teknolojik bağımlılık ve dijitalleşme dünyayı nasıl etkileyecek? Nesilleri tehdit eden bu sıkıntılı süreci nasıl değerlendirmeliyiz?
Mehmet Özmen soruyor, Prof.Dr. Ertuğrul Yaman canlı yayında anlatıyor.
Canlı Yayını İzlemek İçin:
https://www.youtube.com/watch?v=ARUnyoOm1Vc&feature=youtu.be