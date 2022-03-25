Canlı yayın içinde yayın! İşte Özlem Gürses'i kapının önüne koyduran o program

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Halk TV'nin, Özlem Gürses ve Emin Çapa'yı kapının önüne koyması gündemdeki yerini korurken, Gürses'in, Murat Ağırel ve Barış Pehlivan'ı konuk ettiği son yayında kanal yönetiminin sabrını taşırdığı konuşuluyor.

Özlem Gürses Halk TV'de canlı yayındayken akıllara durgunluk veren anlara imza attı.

Canlı yayın içinde canlı yayın!

Cezaevinden salıverilen Barış Pehlivan ile Murat Ağırel, soluğu Halk TV canlı yayınında almıştı. Programın moderatörü Özlem Gürses, televizyonun canlı yayınındayken, cep telefonu ile kendi Youtube kanalından da canlı yayın başlatarak o anları takipçilerine izletti.

Özlem Gürses, Halk TV ekranında yayın sunarken, yayın içinde yeni bir yayına başlayarak, "Ben de şuanda Youtube'da da canlı yayındayım." dedi. Program moderatörü Gürses, elinde telefonla aynı anda Youtube kanalından da canlı yayın yaptı.

Halk TV yönetiminin Özlem Gürses'e karşı sabrını taşıran son yayınının bu olduğu konuşuluyor.