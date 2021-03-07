CANLI YAYIN! Hayati Küçük canlı yayında ‘Stop Erdoğan’ skandalının perde arkasını anlatıyor
Uluslararası Kafkas Vakfı Başkanı ve araştırmacı yazar Hayati Küçük, ABD'nin New York kentinde geçtiğimiz günlerde verilen "Stop Erdogan" yazılı skandal ilanın perde arkasını canlı yayında anlatıyor.
MUHAMMED SEYİTOĞLU / ANKARA
ABD'nin New York kentinde Türkiye'yi karalamaya yönelik reklam ilanlarını veren ve organize eden kişiler kimler? Uluslararası Kafkas Vakfı Başkanı ve araştırmacı yazar Hayati Küçük, skandalın perde arkasını ‘Ülke Gündemi’nde anlatıyor.
Canlı Yayını İzlemek İçin:
https://www.youtube.com/watch?v=V8hdmZv52vo