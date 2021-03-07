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Gündem CANLI YAYIN! Hayati Küçük canlı yayında ‘Stop Erdoğan’ skandalının perde arkasını anlatıyor
Gündem

CANLI YAYIN! Hayati Küçük canlı yayında ‘Stop Erdoğan’ skandalının perde arkasını anlatıyor

Uluslararası Kafkas Vakfı Başkanı ve araştırmacı yazar Hayati Küçük, ABD'nin New York kentinde geçtiğimiz günlerde verilen "Stop Erdogan" yazılı skandal ilanın perde arkasını canlı yayında anlatıyor.

Yeniakit Publisher
2021-03-07 19:58:00 -
CANLI YAYIN! Hayati Küçük canlı yayında ‘Stop Erdoğan’ skandalının perde arkasını anlatıyor

MUHAMMED SEYİTOĞLU / ANKARA 

ABD'nin New York kentinde Türkiye'yi karalamaya yönelik reklam ilanlarını veren ve organize eden kişiler kimler? Uluslararası Kafkas Vakfı Başkanı ve araştırmacı yazar Hayati Küçük, skandalın perde arkasını ‘Ülke Gündemi’nde anlatıyor. 

Canlı Yayını İzlemek İçin:

https://www.youtube.com/watch?v=V8hdmZv52vo

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