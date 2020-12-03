CANLI YAYIN! CHP’deki tecavüz skandalı ve solcuların “Din Subaylığı” rahatsızlığına ilişkin flaş açıklamalar
Sol medya, TSK’da “Din İşleri Subaylığı”nı manşetlerine taşırken CHP’de yaşanan taciz ve tecavüz skandallarını görmemezlikten geliyor. Sözde ‘kadın savunuculuğu’ yapan solcuların “Din Subaylığı” rahatsızlığı ve CHP’deki tecavüz olaylarının arka planı yeniakit.com.tr “Ülke Gündemi” programında masaya yatırılıyor.
MUHAMMED SEYİTOĞLU / ANKARA
CHP’de taciz ve tecavüz rezaletinde skandal gelişmeler yaşanıyor. CHP’de yaşanan skandal olayların perde arkası ve solcuların “Din Subaylığı” rahatsızlığı canlı yayında konuşuluyor.
O isimden canlı yayında flaş açıklamalar...
Canlı Yayını İzlemek İçin:
https://www.youtube.com/watch?v=UNdQ0wESBR4&feature=youtu.be