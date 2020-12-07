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Gündem CANLI YAYIN! CHP’deki taciz ve tecavüz olaylarının arka planı ve erken seçim tartışmaları canlı yayında konuşuluyor
Gündem

CANLI YAYIN! CHP’deki taciz ve tecavüz olaylarının arka planı ve erken seçim tartışmaları canlı yayında konuşuluyor

CHP’de yaşanan cinsel taciz ve tecavüz vakalarının ardı arkası kesilmezken tepkiler tepkiler devam ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu’nun suskunluğunu koruduğu taciz olaylarının arka planı ve muhalefetin sürekli gündeme getirdiği “erken seçim” tartışmaları yeniakit.com.tr “Ülke Gündemi” programı canlı yayınında konuşuldu.

Yeniakit Publisher
2020-12-07 21:07:00 - 2020-12-07 22:30:34
CANLI YAYIN! CHP’deki taciz ve tecavüz olaylarının arka planı ve erken seçim tartışmaları canlı yayında konuşuluyor

MUHAMMED SEYİTOĞLU / ANKARA 

CHP’de Maltepe, Ümraniye ve Avcılar’da yaşanan taciz vakalarına Esenler de eklenmişti. CHP yönetimi yaşanan skandal taciz olaylarını görmemezlikten gelirken taciz konusu Türkiye’nin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Özellikle sol medyanın yaşanan taciz skandallarına karşı görmemezlikten gelmeleri de ayrıca dikkat çekiyor.  

Türkiye’nin gündemi “Ülke Gündemi”nde masaya yatırılıyor. 

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Mehmet Özmen’in hazırlayıp sunduğu ‘Ülke Gündemi’ canlı yayınını takip etmek için Yeni Akit YouTube kanalımıza abone olabilir, soru, görüş ve yorumlarınızla programa katılabilirsiniz.

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https://www.youtube.com/channel/UCOzQ4-mIBpO-HZ2v18ndf2A?view_as=subscriber

Canlı Yayını İzlemek İçin: 

https://www.youtube.com/watch?v=50r1HS5ofes&feature=youtu.be

 

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