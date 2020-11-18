CANLI YAYIN! Canlı yayında flaş Alaattin Çakıcı açıklaması
Alaattin Çakıcı’nın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdoroğlu’nun tehdit etmesine yönelik tartışmalara ilişkin her siyasi görüşten tepkiler geliyor. Gazetemiz yazarı Kenan Alpay canlı yayında Alaattin Çakıcı ile Kılıçdaroğlu arasında yaşanan tartışmaları değerlendiriyor.
MUHAMMED SEYİTOĞLU / ANKARA
Mehmet Özmen’in hazırlayıp sunduğu ‘Ülke Gündemi’nde, gazeteci yazar Kenan Alpay gündeme ilişkin flaş açıklamalarda bulunuyor.
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