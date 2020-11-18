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Gündem CANLI YAYIN! Canlı yayında flaş Alaattin Çakıcı açıklaması
Gündem

CANLI YAYIN! Canlı yayında flaş Alaattin Çakıcı açıklaması

Alaattin Çakıcı’nın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdoroğlu’nun tehdit etmesine yönelik tartışmalara ilişkin her siyasi görüşten tepkiler geliyor. Gazetemiz yazarı Kenan Alpay canlı yayında Alaattin Çakıcı ile Kılıçdaroğlu arasında yaşanan tartışmaları değerlendiriyor.

Yeniakit Publisher
2020-11-18 21:00:00 -
CANLI YAYIN! Canlı yayında flaş Alaattin Çakıcı açıklaması

MUHAMMED SEYİTOĞLU / ANKARA  

Mehmet Özmen’in hazırlayıp sunduğu ‘Ülke Gündemi’nde, gazeteci yazar Kenan Alpay gündeme ilişkin flaş açıklamalarda bulunuyor. 

Canlı Yayını İzlemek İçin: 

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