CANLI YAYIN! ABD seçimlerini ilişkin o isimden flaş açıklamalar
Son dakika haberi… Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Barış Adıbelli, yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’ programı canlı yayınında, bütün dünyayı etkileyecek olan ABD’deki seçim sonuçlarını değerlendiriyor.
MUHAMMED SEYİTOĞLU / ANKARA
ABD’de milyonlarca seçmen yeni başkanı belirlemek için sandık başına gitti. Açıklanan son verilere göre, Joe Biden 238, Donald Trump ise 213 delegeyi garantiledi ancak kesin sonuçlar henüz netleşmedi.
Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Barış Adıbelli, sonuçları ve yeni dönemde Türkiye-ABD ilişkilerini yönelik canlı yayında açıklamalarda bulunuyor.
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