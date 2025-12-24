  • İSTANBUL
Canlı olarak 500 bin kişi izledi: Ateizmin tezleri çöktü, birçok kişi müslüman oldu!
Canlı olarak 500 bin kişi izledi: Ateizmin tezleri çöktü, birçok kişi müslüman oldu!

Malezya’da gerçekleştirilen ve İslam ve ateizm ekseninde yapılan tartışma programı, sosyal medyada ve uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Malezya’da gerçekleştirilen ve İslam ve ateizm ekseninde yapılan tartışma programı, sosyal medyada ve uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.
İslam alimi Mufti Shamail Nadwi ile ateist yazar Javed Akhtar arasında gerçekleşen ve yaklaşık 500 bin kişinin canlı izlediği programın ardından, sosyal medyada çok sayıda kullanıcının Müslüman olduğunu açıkladığı paylaşımlar dikkat çekti.

Tartışmayı izleyen bazı izleyiciler, Müftü Nadwi’nin ateizmin temel tezlerine yönelik akılcı ve sistematik cevaplarının, kendi inanç arayışlarında belirleyici olduğunu ifade etti. Sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımlarda, özellikle Allah’ın varlığı, ahlakın temeli ve hayatın anlamı gibi başlıklarda sunulan argümanların etkili olduğu vurgulandı.

Destekleyici yorumlarda, münazaranın İslam–ateizm tartışmalarında dönüm noktası olabileceği, Müftü Nadwi’nin yaklaşımının özellikle genç izleyiciler arasında inanç konularına yönelik ilgiyi artırdığı ifade ediliyor. Programın Hintçe yapılmış olması nedeniyle, farklı dillere çevrilmesi yönünde de çağrılar yapıldı.

