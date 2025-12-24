NASA'dan tarihi devrim: Kainatın "Kayıp Haritası" tamamlandı!

NASA bu yıl başında uzaya fırlattığı SPHEREx teleskobuyla, gökyüzünün tamamını kapsayan ilk devasa haritasını tamamladı.

Harita modern astronominin en büyük gizemlerini çözmek için bir anahtar. Bilim insanları bu verileri kullanarak Büyük Patlama’dan sonraki saniyenin trilyonda birinde neler yaşandığını ve evrenin bugünkü devasa galaksi dağılımına nasıl ulaştığını anlamaya çalışacaklar.

TRT Haber’in aktardığına göre altı ay içinde toplanan veri aslında gökyüzünün 102 farklı dalga boyunda çekilmiş ayrı ayrı haritalarından oluşuyor.

Bu da gökbilimcilere evrendeki her bir nesne hakkında benzersiz ve daha önce görülmemiş bilgiler sunuyor.

SPHEREx’in topladığı bilgiler, 13,8 milyar yıllık kozmik tarih boyunca galaksilerin nasıl evrildiğini ve yaşamın temel yapı taşlarının evrene nasıl dağıldığını anlamamızı sağlayacak.

Kuzey ve Güney Kutbu arasında günde yaklaşık 15 tur atarak dünyayı tarayan bu özel teleskop, görev süresi boyunca gökyüzünü üç kez daha baştan sona tarayacak.

NASA yetkililerinin ‘küçük ama dev işler başaran bir görev’ olarak tanımladığı SPHEREx potansiyelimizin ne kadar sınırsız olduğunun en somut kanıtı olarak gökyüzünde gezmeye devam ediyor.