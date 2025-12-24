  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Karayipler’de "Korsanlık" savaşı: Maduro’dan BMGK sonrası ABD’ye sert meydan okuma!

Netanyahu alçağından 'Kemalist kalın, Osmanlı'ya özenmeyin' tehdidi!

Ankara'da dehşet: Falcon 50 tipi özel jet düştü, 8 kişi hayatını kaybetti! İşte düşen uçağın özellikleri...

TBMM'de kabul edildi! Türkiye'yle Hong Kong arasında iki çarpıcı anlaşma

Ankara’nın Güvenlik Alarmı: İsrail "Bir Numaralı Tehdit" Kategorisine Alındı

24 Aralık 2025: Günün Âyet ve Hadisi

24 Aralık 1676: Şebrâmellisî'nin vefatı (Şafii Fâkihi)

Neden gözaltına alınmıyor? Sadettin Saran dosyasında kritik senaryolar!

Satılık trollerin 'Hakan Fidan'ı Suriye'de konuşturmadılar' yalanı patladı! Bakın gerçek ne imiş

BM Güvenlik Konseyi’nde Venezuela Düellosu: "Kovboyvari Davranış" mı, "Suçla Mücadele" mi?
Gündem "Işıltılı" Hayatların Ardındaki Karanlık Dosya! Ezgi Fındık hakkında yakalama kararı
Gündem

"Işıltılı" Hayatların Ardındaki Karanlık Dosya! Ezgi Fındık hakkında yakalama kararı

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
"Işıltılı" Hayatların Ardındaki Karanlık Dosya! Ezgi Fındık hakkında yakalama kararı

Türkiye, lüks hayatların vitrininden sızan uyuşturucu ve fuhuş operasyonlarıyla sarsılıyor. Mehmet Akif Ersoy ve Ela Rümeysa Cebeci’nin tutuklanmasının ardından şimdi de gözler fenomen Ezgi Fındık’a çevrildi. Soruşturmanın odağında "uyuşturucu madde kullanımı" ve "fuhşa aracılık" gibi ağır suçlamalar var.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı operasyonlar, medya ve sosyal medya figürlerinin yer aldığı bir suç ağını deşifre etmeye devam ediyor. Son olarak ünlü fenomen Ezgi Fındık hakkında, TCK'nın 227/2 maddesi (fuhşa teşvik ve yer sağlama) ile uyuşturucu kullanımı suçlamaları kapsamında yakalama kararı çıkarıldı. Fındık’ın, daha önce tutuklanan isimlerle bağlantılı olup olmadığı titizlikle inceleniyor.

 

Operasyonun Dalgaları Medya Devlerini Vurdu

Bu son gelişme, geçtiğimiz günlerde patlak veren ve kamuoyunda büyük yankı uyandıran "Medya-Uyuşturucu-Fuhuş" dosyasının bir devamı niteliğinde. Hatırlanacağı üzere;

 

Mehmet Akif Ersoy: Habertürk Genel Yayın Yönetmenliği görevinden alınan Ersoy, "uyuşturucu temini" ve "fuhuş için imkan sağlama" gibi suçlamalarla 11 Aralık'ta tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

 

Spiker, Ela Rümeysa  Cebeci adli Tıp testlerinde uyuşturucu sonucunun pozitif çıkması üzerine "uyuşturucu kullanımını kolaylaştırma" suçundan tutuklandı. Cebeci, test sonuçlarının yanlış olduğunu iddia etse de Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'ne sevk edildi. Dosyanın merkezindeki kilit isimlerden biri olan işletmeci Sercan Yaşar ise "etkin pişmanlık" hükümlerinden faydalanarak tahliye edildi. Yaşar’ın ifadelerinin, Ezgi Fındık gibi yeni isimlerin dosyaya dahil edilmesinde rol oynadığı iddia ediliyor. Fenerbahçe Kulübü başkanı Sadettin Saran'ın testi de pozitif çıkmış ancak Saran hiç uyuşturucu kullanmadığını açıklamıştı.

 

Adli Süreç Derinleşiyor

Ezgi Fındık hakkındaki yakalama kararı sonrası emniyet birimleri teyakkuza geçti. Savcılık, fenomenlerin ve medya mensuplarının kurduğu bu "özel ağın" ekonomik ve toplumsal boyutlarını araştırmayı sürdürüyor. Kamuoyu, ışıltılı hayatların ardında başka hangi isimlerin olduğunu merakla bekliyor.

Fenerbahçe Başkanı Steven Sadettin Saran kimdir? Uyuşturucu testi sonucu...
Fenerbahçe Başkanı Steven Sadettin Saran kimdir? Uyuşturucu testi sonucu...

Gündem

Fenerbahçe Başkanı Steven Sadettin Saran kimdir? Uyuşturucu testi sonucu...

Pozitif çıkan uyuşturucu test sonuçlarını para karşılığı negatif olarak değiştiriyorlardı
Pozitif çıkan uyuşturucu test sonuçlarını para karşılığı negatif olarak değiştiriyorlardı

Sağlık

Pozitif çıkan uyuşturucu test sonuçlarını para karşılığı negatif olarak değiştiriyorlardı

Uyuşturucu testi pozitif çıkmıştı! Sadettin Saran: Hayatım boyanca hiç kullanmadım
Uyuşturucu testi pozitif çıkmıştı! Sadettin Saran: Hayatım boyanca hiç kullanmadım

Gündem

Uyuşturucu testi pozitif çıkmıştı! Sadettin Saran: Hayatım boyanca hiç kullanmadım

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23