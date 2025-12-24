"Işıltılı" Hayatların Ardındaki Karanlık Dosya! Ezgi Fındık hakkında yakalama kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı operasyonlar, medya ve sosyal medya figürlerinin yer aldığı bir suç ağını deşifre etmeye devam ediyor. Son olarak ünlü fenomen Ezgi Fındık hakkında, TCK'nın 227/2 maddesi (fuhşa teşvik ve yer sağlama) ile uyuşturucu kullanımı suçlamaları kapsamında yakalama kararı çıkarıldı. Fındık’ın, daha önce tutuklanan isimlerle bağlantılı olup olmadığı titizlikle inceleniyor.

Operasyonun Dalgaları Medya Devlerini Vurdu

Bu son gelişme, geçtiğimiz günlerde patlak veren ve kamuoyunda büyük yankı uyandıran "Medya-Uyuşturucu-Fuhuş" dosyasının bir devamı niteliğinde. Hatırlanacağı üzere;

Mehmet Akif Ersoy: Habertürk Genel Yayın Yönetmenliği görevinden alınan Ersoy, "uyuşturucu temini" ve "fuhuş için imkan sağlama" gibi suçlamalarla 11 Aralık'ta tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Spiker, Ela Rümeysa Cebeci adli Tıp testlerinde uyuşturucu sonucunun pozitif çıkması üzerine "uyuşturucu kullanımını kolaylaştırma" suçundan tutuklandı. Cebeci, test sonuçlarının yanlış olduğunu iddia etse de Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'ne sevk edildi. Dosyanın merkezindeki kilit isimlerden biri olan işletmeci Sercan Yaşar ise "etkin pişmanlık" hükümlerinden faydalanarak tahliye edildi. Yaşar’ın ifadelerinin, Ezgi Fındık gibi yeni isimlerin dosyaya dahil edilmesinde rol oynadığı iddia ediliyor. Fenerbahçe Kulübü başkanı Sadettin Saran'ın testi de pozitif çıkmış ancak Saran hiç uyuşturucu kullanmadığını açıklamıştı.

Adli Süreç Derinleşiyor

Ezgi Fındık hakkındaki yakalama kararı sonrası emniyet birimleri teyakkuza geçti. Savcılık, fenomenlerin ve medya mensuplarının kurduğu bu "özel ağın" ekonomik ve toplumsal boyutlarını araştırmayı sürdürüyor. Kamuoyu, ışıltılı hayatların ardında başka hangi isimlerin olduğunu merakla bekliyor.