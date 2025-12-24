  • İSTANBUL
Konut fiyatları art arda dördüncü çeyrekte de yükseldi!

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) tarafından açıklanan 2025 yılı üçüncü çeyrek verilerine göre, ülkede konut fiyatları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,3 oranında artış gösterdi. Bu veri, fiyatların 2022-2024 arasındaki sert düşüş döneminin ardından üst üste dördüncü kez çeyreklik bazda yükseldiğini ve piyasada istikrarlı bir toparlanma sürecine girildiğini kanıtladı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), konut fiyatlarına ilişkin 2025 yılı üçüncü çeyrek verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede konut fiyatları temmuz-eylül döneminde yıllık bazda yüzde 3,3 arttı. Bir önceki çeyreğe göre artış oranı yüzde 1 oldu. Ülkede 2022'deki zirveden bu yana düşen fiyatların son 4 çeyrek art arda artması dikkati çekti.

Bahçeli ev fiyatları ortalama yüzde 3,5 artarken, nüfusun seyrek olduğu kırsal bölgelerde artış yüzde 3,2 oldu. Kentsel bölgelerdeki alıcılar, apartman daireleri için yüzde 4,7 daha fazla ödeme yaparken, büyük şehirlerdeki alıcılar yüzde 5 daha fazla ödedi.

Berlin, Hamburg, Münih, Köln, Frankfurt, Stuttgart ve Düsseldorf'ta daire fiyatları yüzde 2,8, bahçeli ev fiyatları yüzde 2,7 yükseldi.

 

"FİYATLARDA NORMALLEŞME YAŞANIYOR"

Hauck Aufhauser Lampe Privatbank Başekonomisti Alexander Krüger de yaptığı analizde, Almanya'da konut fiyatlarında 2023-2024 dönemindeki fiyat düşüşlerinin ardından bir normalleşme yaşandığını bildirdi.

Krüger, bu durumun göçün daha da kötüleştirdiği konut sıkıntısını yansıttığını kaydederek, bu nedenle federal hükümetin daha fazla konut yapımı için inşaatı teşvik etmesi ve bina yönetmeliklerini basitleştirmesi gerektiğini anlattı.

 

Almanya'da konut fiyatları 2022'nin başından 2024'e kadar yüzde 13 düşmüştü.

