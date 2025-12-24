  • İSTANBUL
DMM'den 'Türk gemisi vuruldu' haberlerine yalanlama: Eski görüntüleri 'yeni' diye servis ettiler

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
DMM'den 'Türk gemisi vuruldu' haberlerine yalanlama: Eski görüntüleri 'yeni' diye servis ettiler

İletişim Başkanlığı bünyesindeki Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medyada hızla yayılan "Bazı sosyal medya hesaplarında 'Karadeniz'de Türkiye'ye ait bir ticari geminin vurulduğu' yönünde yeni bir olaymış gibi paylaşılan iddialar dezenformasyon içermektedir" açıklamasında bulundu.

Sosyal medyada "Karadeniz'de Türk gemisi vuruldu" başlığıyla yayılan görüntüler üzerine Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) harekete geçti. DMM, paniğe yol açan görüntülerin eski olduğunu açıklayarak kamuoyunu uyardı.

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında 'Karadeniz'de Türkiye'ye ait bir ticari geminin vurulduğu' yönünde yeni bir olaymış gibi paylaşılan iddialar dezenformasyon içermektedir. “ dedi.

GÖRÜNTÜLER 13 ARALIK TARİHİNE AİT

DMM'den yapılan yazılı açıklamada, söz konusu paylaşımların yeni bir olaymış gibi servis edildiği ancak iddiaların dezenformasyon içerdiği belirtildi. İncelemeler sonucunda, bahse konu görüntülerin 13 Aralık 2025 tarihinde kaydedildiğinin tespit edildiği ifade edildi.

"KAMUOYU YANILTILMAMALI"

Açıklamada, görüntülerin bugünle ya da güncel herhangi bir olayla ilgisinin bulunmadığı vurgulanarak, kamuoyunun yanıltılmasına yol açabilecek, resmî makamlarca teyit edilmemiş ve kaynağı belirsiz görüntü ile içeriklerin paylaşılmaması konusunda uyarıda bulunuldu.

İşte o açıklamanın tamamı:

“Bazı sosyal medya hesaplarında "Karadeniz'de Türkiye'ye ait bir ticari geminin vurulduğu" yönünde yeni bir olaymış gibi paylaşılan iddialar dezenformasyon içermektedir. Bahse konu görüntülerin 13 Aralık 2025 tarihinde kaydedildiği tespit edilmiş olup, bugünle veya güncel bir olayla herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır. Kamuoyunun yanıltılmasına yol açabilecek, resmî makamlarca teyit edilmemiş, kaynağı belirsiz görüntülerin ve içeriklerin paylaşılmaması hususu önemle rica olunur.”

 

