Borsa nedir? | Borsa belli kurallara göre, talep edilen mallar için organize edilmiş piyasaya verilen addır. Yatırım yapanlar ve ticaretle uğraşanlar döviz kurlarını, borsada yaşanan gelişmeleri araştırıyor. Peki, borsa oynamak haram mı?

Canlı borsa

Vatandaşlar borsada yaşanan sıcak gelişmeleri, canlı borsa durumunu merak ediyor. Borsada yaşanan gelişmeleri ekonomi yayını yapan kanallardan, sitelerden ya da uygulamalardan takip edebilirsiniz.

Canlı döviz

Dövizde son durumda sık sık araştırılıyor. Dövizde son durumu yeniakit.com.tr internet sitesinin anasayfasından takip edebilirsiniz. Ayrıca Yeni Akit uygulamasından da dövizin son durumunu öğrenebilirsiniz.

Borsa nasıl oynanır?

Borsayı merak eden borsa oynamak isteyenler internette ‘Borsa nasıl oynanır?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Borsada işlem yapmak için banka ya da aracı bir kurumla çalışmanız gerekiyor. Bireysel olarak işlem yapılması mümkün değil.

Borsa haram mı?

Borsada işlem yapmayı düşünenler bu durumun haram olup olmadığını merak ediyor. Konu hakkında Diyanet TV’de daha önce yapılan bir açıklama sorunuza cevap vermiş oluyor. Söz konusu açıklamada “ “Faizli İslama uygun olmayan işler yapan şirketlerin hisselerini almak doğru değil ancak helal iş yapan şirketlerin hisse senetleri alınabilir. Tahvil vb. şeyler faiz olduğu için onları almak da doğru değil” ifadeleri yer alıyor.

Canlı borsa uygulaması indir

Borsa ve dövizde yaşanan son gelişmeleri, rakamları araştırmak için Play Store veya App Store’dan uygulama indirebilirsiniz.