Canlı altın fiyatlar güncel: 2023 altın fiyatlarında 'rekor' yılı mı olacak? 10 Ocak 2023 Salı: Bugün gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç lira oldu?
Altın fiyatları haftanın ikinci işlem gününe girdi. 10 Ocak Salı günü merak ediliyor. Son dakika altın fiyatları yakından takip edilirken, beklenen hareketlilik sabah sahetlerinde başladı. Yatırımcıların 'güvenli liman' olarak kabul ettiği altın fiyatları yükselişe geçerken; gram altın dün 1.140 lirayla rekor kırdı. İnişli çıkışlı bir grafik izleyen altın fiyatları son haftalarda yükseliş ivmesini sürdürüyor. Uzmanlar gram altının artık bu seviyelerin altına düşmesini beklemezken 2023 yılı için dikkat çeken tahminlerde bulunuyor. "‘rekor’ kelimesini çokça duyacağız” diyen uzmanlar, alım için bu seviyelerin halka fırsat olduğunu belirtiyor. Altın fiyatlarında güncel rakamları haberimizde derledik. İşte ekonomi takipçilerinin ve yatırımcıların gündeminde yer alan 10 Ocak Salı 2023 güncel altın fiyatları.. Altın fiyatları için son tahminler, altın fiyatlarında son durum!
Altın fiyatlarında son dakika gelişmeleri yakından gözlemleniyor. 10 Ocak Salı günü altın fiyatları yeşil ve yukarı yönlü ivme kaydediyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL oldu? İşte 10 Ocak Salı 2023 çeyrek altın, gram altın, tam altın, ata altın, 22 ayar bilezik fiyatlarında son gelişmeler...
Altın 2023 te ne olacak?
Altın alınır mı, altın yükselecek mi düşecek mi? 2022'de yüzde 43 getiri sağlayan altın yatırımcısı 2023 yılı için bu sorulara yanıt arıyor. Altın fiyatlarındaki kazanç, geçtiğimiz yıl beklentilerin altında kalsa da yeni yılda uzmanların beklentileri çok farklı. Özellikle son haftalardaki hareketliliğe dikkat çeken uzmanlar, altın fiyatlarında beklenen yükselişin başladığını ve artık bu seviyelerin altına düşmeyeceğini savunuyor. Yılın son günlerinde altın fiyatlarında hızlı yükseliş bekleyen analistler, gram altın fiyatları için 1100 TL yeni rekor tahmini yaptı. Ancak piyasalara 2023 yılında gümüşün damga vurması bekleniyor. Altın ve gümüş için gelecek yılın umut vadettiğini söyleyen analistlerin ortak buluştuğu nokta ise dikkat çekti. Yapılan tahminlerde gümüş 2023’te altından daha iyi performans gösterecek.
GRAM ALTIN REKOR KIRDI
Altının ons (31.1 gram) fiyatı, ABD Merkez Bankası Fed’in faiz artışlarını yavaşlatma sinyali ve Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) küresel resesyon (durgunluk) beklentisiyle birlikte 1.880 dolara kadar yükseldi. Onsla beraber gram altın da rekor kırarak 1.140 liraya çıktı. Kapalı Çarşı’da ise gram dün 1.153 liradan alıcıyla buluştu.
"2023'TE ‘REKOR’ KELİMESİNİ ÇOKÇA DUYACAĞIZ”
Altının 2022’de tam olarak bekleneni veremediğini belirten Altın ve Para Piyasaları Uzmanları yaptığı açıklamada “Savaş döneminde hızlı yükselen yatırım aracı, daha sonra parasal sıkılaşma politikaları karşısında sönük kaldı. Aslında uzun zamandır baskılanan bir altın var. Bu nedenle yükselişine gecikmeli olarak başladı. Altın fiyatlarını genel olarak dolar ve Fed açıklamaları etkiliyor. Onsta 1.815-1.915 dolar seviyelerini takip ediyoruz. Orta ve uzun vadede altın fiyatlarında ‘rekor’ kelimesini çokça duyacağız” dediler.
Gram altın fiyatı ne kadar?
GRAM ALTIN FİYATI
1.130,63
1.130,76
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.871,81
1.872,14
2023 çeyrek altın fiyatı ne kadar?
ÇEYREK ALTIN FİYATI
1.809,01
1.848,79
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
7.236,03
7.372,53
Yarım gram altın fiyatı ne kadar?
YARIM ALTIN FİYATI
3.606,71
3.697,57
ZİYNET ALTIN FİYATI
7.236,03
7.372,53
ATA ALTIN FİYATI
7.589,96
7.778,58
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.042,80
1.107,79
Beyaz metal, kendisini destekleyen makro ortam, güçlü fiziksel talep ve teknik görünüm olarak analistlere göre karışık bir yılın ardından 2023'te altından daha iyi performans gösterebilir.
1 kg gümüş kaç TL, Değerli yatırım araçları ve gümüş grafik fiyatları
GÜMÜŞ ONS 23,5787
PLATİN 1.080,40
PALADYUM 1.789,33
BAKIR 8.720,00
Not: Bankaların gümüş fiyatları farklık gösterir.
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