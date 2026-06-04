  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Dünyanın en büyük okçuluk organizasyonu İstanbul'da başladı: Türkiye Yüzyılının en güçlü teminatı tarihini bilen gençlerdir! Başsavcılık şok itirafları ifşa etti! Özgür Özel ve Veli Ağbaba hakkında rüşvet ve kurultay yolsuzluğundan dosya hazırlandı! TBMM'de kritik torba yasa teklifi kabul edildi! Emniyette rütbe ayarı, plaka satışına vergi muafiyeti ve basına sert cezalar geliyor Garo Paylan’a Ermenistan’da ırkçı saldırı: Türk casusu! Mankurt… Böyle kıvırma görülmedi! Onur Akın adına şarkı yazdığı Kılıçdaroğlu'na salladı İşte CHP belediyeciliği! Şarapçı Seçer bira da sever! Yüzsüz katil Trump’tan yediği küfürleri doğruladı: Olur öyle şeyler! Yargıda dev dijital devrim! Bakan Gürlek müjdeyi verdi Mahkeme salonu ayağınıza geldi 4 bin 500’den fazla isim akademik bağların kesilmesini istedi! Bu çağrı, bütün dünyaya örnek olmalı "İmamoğlu suç örgütü" davasında sıcak gelişme
Yerel Canlarını hiçe saydılar! Düğün konvoyunda pes dedirten görüntüler
Yerel

Canlarını hiçe saydılar! Düğün konvoyunda pes dedirten görüntüler

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Bursa’da düğün konvoyunda sergilenen tehlikeli hareketler, trafikte korku dolu anlara neden olurken sürücülerin güvenliğini de tehlikeye attı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi 11 Eylül Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, düğün konvoyundaki bazı araçlardaki şahıslar tehlikeli hareketlerde bulundu. Kimisi araç camından sarkarken, kimi de seyir halindeki aracın kapısının üzerine oturarak yolculuk yaptı.

Trafik güvenliğini hiçe sayan görüntüler, başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Dönüş yoğunluğu başladı, Bursa yolunda uzun kuyruklar oluştu
Dönüş yoğunluğu başladı, Bursa yolunda uzun kuyruklar oluştu

Yerel

Dönüş yoğunluğu başladı, Bursa yolunda uzun kuyruklar oluştu

Bursaspor'da Enes Çelik borçları nasıl erittiklerini tek tek açıkladı! Rakiplere şeffaflık tokatı
Bursaspor'da Enes Çelik borçları nasıl erittiklerini tek tek açıkladı! Rakiplere şeffaflık tokatı

Spor

Bursaspor'da Enes Çelik borçları nasıl erittiklerini tek tek açıkladı! Rakiplere şeffaflık tokatı

Sponsorluk uzatıldı! Bursaspor ile TOGG iş birliği devam ediyor
Sponsorluk uzatıldı! Bursaspor ile TOGG iş birliği devam ediyor

Spor

Sponsorluk uzatıldı! Bursaspor ile TOGG iş birliği devam ediyor

Bursa’da geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı
Bursa’da geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı

Yerel

Bursa’da geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23