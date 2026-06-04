Canlarını hiçe saydılar! Düğün konvoyunda pes dedirten görüntüler
Bursa’da düğün konvoyunda sergilenen tehlikeli hareketler, trafikte korku dolu anlara neden olurken sürücülerin güvenliğini de tehlikeye attı.
Olay, merkez Yıldırım ilçesi 11 Eylül Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, düğün konvoyundaki bazı araçlardaki şahıslar tehlikeli hareketlerde bulundu. Kimisi araç camından sarkarken, kimi de seyir halindeki aracın kapısının üzerine oturarak yolculuk yaptı.
Trafik güvenliğini hiçe sayan görüntüler, başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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