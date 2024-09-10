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Yerel Canlarını hiçe saydılar! 1 motora 4 kişi bindiler
Yerel

Canlarını hiçe saydılar! 1 motora 4 kişi bindiler

Yeniakit Publisher
2024-09-10 09:58:00 -

Bursa’da motosikletle yolculuk yapan 4 arkadaş yürekleri ağza getirdi. O anları gören bir sürücü şaşkınlık içinde cep telefonu kamerasıyla gençlerin tehlikeli yolculuğunu kayda aldı.

Bursa’da motosiklet ile seyahat etmek isteten bir grup genç, iki tekerlekli araca 4 kişi binip yola çıktı. Trafikte ne kendi, ne başkanlarını düşünen gençler, kilometrelerce ilerledi. Yürekleri ağza getiren görüntüler trafikteki bir başka sürücünün amatör kamerasına yansıdı.

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