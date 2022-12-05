‘Canlarına tak etmiş!’ Boğazlarda ve yalılarda oturanlara bak sen

TÜSİAD ve TÜRKONFED'in yöneticileri AK Parti hükümetine karşı çemkirmeye başladı. TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, "Canımıza tak etti" derken, TÜRKONFED'in Yönetim Kurulu Başkanı Cansen Başaran-Symes ise, "Dik duralım, motive olalım" diyerek hükümete karşı birlik çağrısı yaptı.

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde, tuzu kuru zenginlerin şımarık yorumları da masaya yatırıldı.

Açıklamaları değerlendiren Karahasanoğlu şunları söyledi:

İktidarı tencere yıkar, diyenler şimdi, "İktidara karşı ses yükseltin" diyorlar. Hangi açıdan yükseltelim? Kim söylüyor bunu? Dar gelirli Ayşe teyze, Fatma teyze, Ahmet Mehmet amca mı? Hayır. Kim? Paradan para kazanan Erol Bilecik. TÜSİAD patronu. "Canımıza tak etti" diyor. Canına tak etmiş... Dersin ki etinden et koparmışlar beyefendinin. Bir eli yağda bir eli balda. Boğaz'da yalılarda oturan beyefendiler şimdi çıkmışlar, "Canımıza tak etti."

Bir diğer TÜSİAD patronu Cansen Başaran, "Dik duralım, motive olalım" diyor. Neye karşı? Patlıcanın fiyatını düşürme konusunda mı? Yok; iktidarı devirme konusunda.