Çanlar Boeing için çalıyor: Ağır cezalar kapıda

Dünyanın en büyü uçak üreticisi Boengin başı tazminat davalarıyla belada. 2021 yılında ödemediği tazminat nedeniyle daha büyük ceza alabileceği konuşuluyor.

ABD'Lİ YARGIÇLAR UYARDI!

Bundan 3 sene önce yani 2021 yılında Boeing firması iki ölümcül kaza ile gündeme gelmişti. ABD’li üreticinin belalı uçağı 737 Max’lerin başrol oynadığı kazalarda pek çok ölü ve yaralı yolcu çıkartılmıştı. Kazaların ardından 737 Max uçakları ile ilgili ciddi denetimler başlatılmış ve uçuş yasakları getirilmişti.

Hatta o dönem Türkiye’nin bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Türk Hava Yolları’da Boeing 737 Max krizinden etkilenmişti. Alınan tedbirler doğrultusunda yere indirilen 737 Max uçakları belirli bir süre apronda beklemiş, havayoluna da maddi anlamda zarar yazdırmıştı. Daha sonra Türk Hava Yolları’nın 737 Max tipi uçaklarına gerekli kontroller yapılmış ve uçaklar tekrardan uçuşlarına başlamıştı.

BOEİNG, YOLCU YAKINLARINA ÖDEME YAPMADI!

Bugün gelen bilgilere göreyse Boeing, 2021 yılında yaşanan 2 büyük kazayla ilgili yapılan anlaşmaya uymadı. Amerika Birleşik Devletleri mahkemesi Boeing’e, ölen yolcuların yakınlarına o dönem 2,5 milyar dolarlık bir tazminat ödemesini hükmetti. Ancak firma bu ödemeleri hiçbir yolcu yakınına yapmadı.

Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı’na bağlı Teksas yerel mahkemesi firmanın bu ödemeleri kişilere yapmadığı, bununla birlikte ödemelerin yapılacağı güven ortamının sağlanmadığı gerekçesi ile Boeing’e dava açtı. Yargıçlardan gelen yorumlara göre firma bu ödemeleri belirtilen süreç içerisinde yapmamakta ısrarcı olursa büyük cezaların kesileceği bildirildi.

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