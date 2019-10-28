Avrupa Kupaları’na açılan en kısa yol olan Ziraat Türkiye Kupası’nda 4. Tur heyecanı bugün oynanacak 8 maçla başlıyor. Türkiye’nin Kupası’nda tam 54 takım, bir üst tura yükselmek adına kıyasıya mücadele verecek. Ancak bu ekiplerden yalnızca 27’si adını 5. Tur’a yazdırabilecek. Kupanın 4. tur maçında Çankırıspor sahasında Süper Lig temsilcisi Rizespor'u konuk edecek. Peki, Çankırıspor Rizespor kupa maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar...

Çankırıspor Rizespor kupa maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Çankırıspor Rizespor Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçı yarın saat 13.00'te başlayacak. Mücadele A Spor kanalından naklen yayınlanacak.

Fenerbahçe'de 4. turda

Sezona şampiyonluk hedefi ile başlayan Fenerbahçe, 4. Tur’da sahne alacak. Sarı-Lacivertliler, 2. Lig ekibi Tarsus İdman Yurdu ile kozlarını paylaşacak. Mersin’de oynanacak kritik karşılaşma 30 Ekim Çarşamba günü saat 20.30’da başlayacak.

Çaykur Rizespor sahneye çıkıyor

Lige iyi başlayan ancak son haftalarda parlak bir görüntü vermeyen Çaykur Rizespor, bu sezon ilk kez kupada mücadele edecek. Yeşil-Mavililer, Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekibi 1074 Çankırıspor ile karşı karşıya gelecek. Salı günkü mücadelede 13.00’te oynanacak. Karadeniz temsilcisi, zayıf rakibi karşısında sürprize izin vermeyi düşünmezken, alacağı bir galibiyetle çıkışa geçmeyi hedefliyor. Çankırı ise Türkiye Kupası’ndaki serisini sürdürmeyi amaçlıyor. 1. Tur’da Boyabat’ı, 2. Tur’da Kastamonu’yu saf dışı bırakan Çankırıspor, asıl sürprizi bir önceki turda yaptı. Kırmızı-Siyahlılar, normal süresi 1-1 biten karşılaşmada Sakaryaspor’u penaltı atışları sonucunda 4-3 devirerek, 4. Tur’a yükseldi.

Göztepe'de hedef 2'de 2

Süper Lig’de inişlı çıkışlı performansı ile dikkat çeken Göztepe’nin, Türkiye Kupası’ndaki rakibi 2. Lig Kırmızı Grup temsilcisi Sivas Belediyespor... 3. Tur’da 3. Lig ekibi Yozgatspor’u 3-0 gibi rahat bir skorla geçen Sarı-Kırmızılılar, şimdi de Sivas Belediye engelini aşmayı hedefliyor. Bir önceki turda binlerce taraftarı önünde Kocaelispor’u deviren ve rakiplerine iddialı olduğunu gösteren Yeşil- Beyazlılar da, İzmir ekibini yenerek yoluna devam etmek istiyor. Salı günü oynanacak mücadele 18.30’da başlayacak ve kazanan ekip 5. Tur’a yükselecek.

Samsun’un rakibi Gümüşhanespor

Alt liglerin iddialı ekibi olan ve yıllardır Süper Lig umutlarını sürdüren Samsunspor, kupada çarşamba günü 13.00’te 2. Lig ekibi Gümüşhane ile karşılaşacak. Teknik direktör İrfan Buz yönetiminde uçuşa geçen ve lider Manisa’yı takip eden Kırmızı- Beyazlılar, Türkiye Kupası’nı da en az lig kadar önemsiyor. Ligde çok istikrarlı bir görüntü vermeyen Gümüşhane’de ise teknik direktör Fatih Akyel, Samsun karşısında alacağı galibiyetle kredisini artırmak istiyor.

Alanya formunu sürdürmek istiyor

Alanyaformunu sürdürmekistiyor Süper Lig’in sürpriz takımı olan ve zirve mücadelesi veren Aytemiz Alanyaspor da bu sezon ilk kez Türkiye Kupası’nda sahaya çıkacak. Turuncu- Yeşilliler salı günü saat 20.30’da sahasında 2. Lig ekibi İnegölspor’u konuk edecek. Akdeniz temsilcisi, ligdeki performansını kupada da sürdürmeyi planlıyor. İnegölspor ise Alanya karşısında mucize arayacak. Bursa ekibi, maç boyunca savunmayı güvenli tutarak, yakalayacağı kontrataklarla gol bulmayı ve bir üst tura çıkmayı hedefliyor.