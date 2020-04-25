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Aktüel

Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde karantina sona erdi

2020-04-25 13:38:00 -
Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde karantina sona erdi

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde uygulanan karantina süresi sona erdi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilçe merkezi ve köylerinin 10 Nisan'da karantinaya alındığı hatırlatıldı.

İlçede uygulanan 14 günlük karantina süresinin sona erdiği belirtilen açıklamada, 20 yaş altı ve 65 yaş üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasının devam ettiği, ilçeye başka illerden gelecek vatandaşların kendilerini 14 gün süre ile karantinaya almaları gerektiği bildirildi.



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