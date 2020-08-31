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Aktüel Çankırı'nın Orta ilçesine il dışından gelenler karantinaya alınacak
Aktüel

Çankırı'nın Orta ilçesine il dışından gelenler karantinaya alınacak

Yeniakit Publisher
2020-08-31 15:48:10 -
Çankırı'nın Orta ilçesine il dışından gelenler karantinaya alınacak

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'nın Orta ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında il dışından gelenler 14 gün karantinaya alınacak.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca, koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni kararlar alındığı belirtildi.

Açıklamada, Çankırı dışındaki illerden ilçeye gelen kişilerin, yaş sınırına bakılmaksızın kendilerini 14 gün süre ile izole etmelerine, bu sürede köyün ve yaşam alanının sınırlarını kesinlikle terk etmemelerine, kişilerin kontrolünün köy imamları ve muhtarlar tarafından takip edilmesine karar verildiği ifade edildi.



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