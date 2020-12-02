  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Çankırılı girişimci KOSGEB desteğiyle kurduğu iş yerinde sabun üretecek
Aktüel

Çankırılı girişimci KOSGEB desteğiyle kurduğu iş yerinde sabun üretecek

Yeniakit Publisher
2020-12-02 15:19:28 -
Çankırılı girişimci KOSGEB desteğiyle kurduğu iş yerinde sabun üretecek

ÇANKIRI (AA) - Çankırılı girişimci, KOSGEB desteğiyle açtığı iş yerinde aromalı sabun üreterek ülke geneline pazarlayacak.

Girişimci Gazi Demir, hayalindeki iş yerini kurmak için KOSGEB'e başvurdu. Destek almaya hak kazanan Demir, kurduğu yeni iş yerinde, kızılcık, kiraz, kavun aromalı sabun üretecek.

KOSGEB İl Müdürü Cengiz Uğur, gazetecilere, göreve geldikleri günden beri çok sayıda işletmeyi desteklediklerini belirtti.

Bir fikri olan ve kriterleri sağlayan herkese destek verdiklerini vurgulayan Uğur, "Hepimiz biliyoruz ki girişimcilik Türk insanının kanında, ruhunda var. Hemen herkes bir gün kendi işini kurmayı, kendi kendisinin patronu olmayı hayal ediyor. 'Bana çıkmaz' diye düşünmeyin, 'Bizim projemiz onaylanmaz' diye hiçbir girişimcimiz düşünmesin." ifadelerini kullandı.

Uğur, girişimcilerin 300 bin liraya kadar destek alabileceklerini söyledi.

Girişimci Gazi Demir de Çankırı sabununu Türkiye'ye tanıtacağını anlatarak, KOSGEB İl Müdürlüğü ve çalışanlarına desteklerinden ötürü teşekkür etti.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Keçi sütündeki inanılmaz keşif! Tüm dengeleri değiştirecek
Gündem

Keçi sütündeki inanılmaz keşif! Tüm dengeleri değiştirecek

Türk bilim insanları, tüm dünyanın çare aradığı koronavirüs salgınına karşı bir ışık yaktı. Keçi sütünün içindeki bir maddenin virüsten koru..
Ortağı istedi, Akşener sustu! Türkiye’yi ayağa kaldıran skandala sesini çıkaramadı
Siyaset

Ortağı istedi, Akşener sustu! Türkiye’yi ayağa kaldıran skandala sesini çıkaramadı

CHP’li Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın TSK için sarf ettiği, “Satılık ordu” şeklindeki skandal sözleri hakkında, sözde ülkücü İYİ Parti Ge..
Detaylar ortaya çıktı! Narin Oso öldürüldü
Gündem

Detaylar ortaya çıktı! Narin Oso öldürüldü

Terör örgütü YPG/PKK’nın sözde tabur komutanı "Zinarin" kod adlı Narin Oso, Suriye’den Diyarbakır’a kadar İHA’larla izlendi. Oso'nun öldürül..
Satılık 2015 model Renault Clıo
Satılık 2015 model Renault Clıo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay