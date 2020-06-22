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Aktüel

Çankırı'da tırın taşıdığı iş makinesi üst geçide çarptı

Üst geçidin bir kısmının çökmesi sonucu İstanbul-Samsun kara yolunda uzun araç kuyruğu oluştu

Yeniakit Publisher
2020-06-22 16:25:44 -
Çankırı'da tırın taşıdığı iş makinesi üst geçide çarptı

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde tırın taşıdığı iş makinesinin çarptığı üst geçit çöktü.

İstanbul-Samsun kara yolunda sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 18 AAJ 988 plakalı tırın taşıdığı iş makinesi üst geçite çarptı.

Çarpma sonucu üst geçidin bir kısmı çöktü. Kaza nedeniyle İstanbul-Samsun kara yolunda uzun araç kuyruğu oluştu.

Trafik ilçe merkezinden kontrollü olarak sağlandı.

Tırın sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.

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