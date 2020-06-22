Çankırı'da tırın taşıdığı iş makinesi üst geçide çarptı
Üst geçidin bir kısmının çökmesi sonucu İstanbul-Samsun kara yolunda uzun araç kuyruğu oluştu
ÇANKIRI (AA) - Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde tırın taşıdığı iş makinesinin çarptığı üst geçit çöktü.
İstanbul-Samsun kara yolunda sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 18 AAJ 988 plakalı tırın taşıdığı iş makinesi üst geçite çarptı.
Çarpma sonucu üst geçidin bir kısmı çöktü. Kaza nedeniyle İstanbul-Samsun kara yolunda uzun araç kuyruğu oluştu.
Trafik ilçe merkezinden kontrollü olarak sağlandı.
Tırın sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.