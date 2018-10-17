Çankırı'da polis ekiplerince ele geçirildi! Tam 600 bin...
Polis ekiplerince, kent merkezinde bir otomobilde kaçak 600 bin makaron ile çok sayıda kaçak sigara malzemesi ele geçirildi.17 Ekim 2018 Çarşamba 20:16
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan çalışmalar sonrasında, kent merkezinde R.A. yönetimindeki otomobil durduruldu. Aramada, araçtaki kutularda toplam 600 bin makaron ile 9 bin 223 yaprak sigara sarma kağıdı, bandrolsüz 15 paket nargile kömürü, 3 kilitli şeffaf poşet ve 304 TAPDK bandrolü ele geçirildi. Kaçak malzemelere el konulurken, gözaltına alınan sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.
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