Çankırı’da okullar tatil mi? Çankırı Valiliği! Çerkeş, Orta ve Yapraklı 11 Şubat okul var mı?
Çankırı’da yarın okullar tatil mi? Çankırı’da okul var mı? sorular Çankırı’da okuyan öğrenciler ve velileri tarafından merak ediliyor. Yoğun kar yağışı ülkenin pek çok yerinde etkili olmakta. Kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken eğitimde de aksamalara neden olmakta. Okllar tatil mi? Yarın okullar tatil mi? sorularının sorulduğu iller arasında Çankırı da var. Peki Çerkeş, Orta ve Yapraklı’da okullar tatil mi? Çerkeş, Orta ve Yapraklı yarın okul var mı? İşte Çakırı Valiliği 11 Şubat 2022 Cuma kar tatili açıklaması.
Çankırı’da yarın beklenen yoğun kar ve fırtına sebebiyle eğitime 1 gün ara verildi. Kamuda çalışan engelli ve hamileler ile 12 yaş altında çocuğu olan ebeveynlerden biri de yarın izinli sayılacak.
Çankırı Çerkeş, Orta ve Yapraklı okullar tatil mi?
Çankırı'nın Çerkeş, Orta ve Yapraklı ilçelerinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi. Çerkeş Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçedeki tüm ilk ve orta dereceli okulların 10-11 Şubat 2022 Perşembe ve Cuma günleri tatil edildiği belirtildi. Orta ve Yapraklı Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada da eğitime bir gün ara verildiği, Yapraklı ilçesinde de eğitim faaliyetlerinin online olarak yapılacağı belirtildi.