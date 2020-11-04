  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Çankırı'da kaybolan kadın için arama çalışması başlatıldı
Aktüel

Çankırı'da kaybolan kadın için arama çalışması başlatıldı

Yeniakit Publisher
2020-11-04 13:38:32 -
Çankırı'da kaybolan kadın için arama çalışması başlatıldı

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da 2 gündür haber alınamayan 54 yaşındaki İmran Fıtıkoğlu için arama çalışması başlatıldı.

Yaylakent beldesinde yaşayan Fıtıkoğlu'ndan haber alamayan yakınları, durumu jandarma ve AFAD ekiplerine bildirdi.

Bölgede AFAD ve jandarma ekipleriyle birlikte vatandaşların da destek verdiği arama çalışmalarında henüz Fıtıkoğlu'na ait bir ize rastlanamadı.

Fıtıkoğlu'nun zihinsel engelinin bulunduğu ve son bir yıl içinde üçüncü kez kaybolduğu öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Tarihi ABD seçimlerinde Trump farkı kapadı! İşte tüm gelişmeler
Dünya

Tarihi ABD seçimlerinde Trump farkı kapadı! İşte tüm gelişmeler

Tüm dünya ABD Başkanlık seçim sonuçlarına kilitlendi. Donald Trump ve Joe Biden'ın yarıştığı ABD Başkanlık seçiminde ilk sonuçlar gelmeye ba..
Android kullanıcıları dikkat: Bu uygulamaları derhal silin
Teknoloji

Android kullanıcıları dikkat: Bu uygulamaları derhal silin

Avast, Google Play Store'da yaklaşık 21 zararlı uygulama keşfedildiğini duyurdu.
AFAD duyurdu! Ege'de şiddetli deprem
Gündem

AFAD duyurdu! Ege'de şiddetli deprem

Aydın Kuşadası açıklarında meydana gelen Riçhter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğündeki deprem endişe meydana getirdi.
Satılık 2013 model Audi Q3
Satılık 2013 model Audi Q3

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay