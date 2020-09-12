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Aktüel Çankırı'da karantina kurallarını ihlal eden 2 kişi yurda yerleştirildi
Aktüel

Çankırı'da karantina kurallarını ihlal eden 2 kişi yurda yerleştirildi

Biri kahvehanede diğeri polis uygulamasında yakalanan bu kişiler hakkında idari para cezası uygulanırken ayrıca haklarında suç duyurusunda bulunulacak

Yeniakit Publisher
2020-09-12 12:18:34 -
Çankırı'da karantina kurallarını ihlal eden 2 kişi yurda yerleştirildi

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da karantina kurallarını ihlal ettiği belirlenen 2 kişinin yakalanarak yurda yerleştirildiği ve bu kişiler hakkında idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Vali Abdullah Ayaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Denetim ekiplerimiz tarafından karantina kurallarını ihlal ettiği belirlenen 2 vatandaşımız yakalanmış olup kendilerine idari para cezası uygulanmış ve yurda yerleştirilmişlerdir. Ayrıca haklarında suç duyurusunda bulunulacaktır. " ifadelerini kullandı.

Karantina kurallarını ihlal eden vatandaşlardan birinin kent merkezinde bir kahvehanede yakalandığı diğerinin de polis ekiplerince yapılan uygulama sırasında tespit edildiği öğrenildi.


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