Çankırı'da karantina kurallarını ihlal eden 2 kişi yurda yerleştirildi

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da karantina kurallarını ihlal ettiği belirlenen 2 kişinin yakalanarak yurda yerleştirildiği ve bu kişiler hakkında idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Vali Abdullah Ayaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Denetim ekiplerimiz tarafından karantina kurallarını ihlal ettiği belirlenen 2 vatandaşımız yakalanmış olup kendilerine idari para cezası uygulanmış ve yurda yerleştirilmişlerdir. Ayrıca haklarında suç duyurusunda bulunulacaktır. " ifadelerini kullandı.

Karantina kurallarını ihlal eden vatandaşlardan birinin kent merkezinde bir kahvehanede yakalandığı diğerinin de polis ekiplerince yapılan uygulama sırasında tespit edildiği öğrenildi.