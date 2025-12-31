  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Yargıtay gerekçeyi açıkladı: Narin Güran “iştirak halinde” öldürüldü, Bahtiyar suça yardım etti

Trump’ın susturmak istediği siyasetçiden silahlanma çağrısı!

Altaylı küfürden vazgeçmiş! Artık saygılı paylaşımlara başlamış

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Somaliland açıklaması: Netanyahu şimdi de Afrika'yı karıştırmak istiyor

Suudi Arabistan'ın 24 saatlik ültimatomuna BAE'den yanıt: Yemen'deki gelişme sonrası ilişkin açıklama

Etkin pişmanlıktan yararlanmak istemişti... Mehmet Akif Ersoy'un ifade işlemi bitti!

Fitneci Yahudiler boş durmuyor! İsrail’den Dürzilere özel hastane

Almanya’da film gibi banka soygunu: 30 milyon Euro ile Türklerin altınları da buhar oldu!

Yurdun tamamında etkili olacak! Bakanlıktan sürücülere uyarı: Yoğun kar yağışına hazır olun!

İki Rus devinden flaş Türkiye kararı! Resmen başlatıyorlar
Eğitim Çankırı'da eğitime kar engeli geldi: Binlerce öğrenciye tatil müjdesi
Eğitim

Çankırı'da eğitime kar engeli geldi: Binlerce öğrenciye tatil müjdesi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Çankırı'da eğitime kar engeli geldi: Binlerce öğrenciye tatil müjdesi

Çankırı’da günlerdir etkisini sürdüren ve dondurucu soğuklarla birleşen yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Çankırı Valiliği tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, meteorolojik veriler ve beklenen kuvvetli buzlanma riski göz önünde bulundurularak il genelinde eğitime ara verilmesi kararı alındı.

ÇANKIRI'da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim-öğretime bugün ara verildi.

Çankırı Valiliği sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Meteorolojik veriler doğrultusunda bölgede etkisini sürdürmesi beklenen kar yağışı nedeniyle kar ve buzlanmadan kaynaklanabilecek olumsuzluklara karşı önleyici tedbir olarak, ilimiz merkezindeki tüm kademe ve türdeki okullarda (Kur’an kursları dahil) 31 Aralık 2025 Çarşamba günü, eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarında görevli hamile, engelli, çocuğu ana sınıfına devam eden anneler de 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır" ifadeleri kullanıldı. (DHA)

 

 

Yarın okullar tatil mi? 31 Aralık Çarşamba okulların tatil olduğu iller
Yarın okullar tatil mi? 31 Aralık Çarşamba okulların tatil olduğu iller

Eğitim

Yarın okullar tatil mi? 31 Aralık Çarşamba okulların tatil olduğu iller

Kar yağışının başladığı İstanbul'da okullar tatil mi? Vali Davut Gül'den açıklama geldi
Kar yağışının başladığı İstanbul'da okullar tatil mi? Vali Davut Gül'den açıklama geldi

Gündem

Kar yağışının başladığı İstanbul'da okullar tatil mi? Vali Davut Gül'den açıklama geldi

İstanbul'da yarın okullar tatil mi? Son dakika gelişmeler
İstanbul'da yarın okullar tatil mi? Son dakika gelişmeler

Aktüel

İstanbul'da yarın okullar tatil mi? Son dakika gelişmeler

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23