Çankırı'da Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da, şehit yakınları ve gazilere Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi.

Valilik Sosyal Tesisi Konferans Salonu'nda düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin sinevizyon gösteriminin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

Vali Abdullah Ayaz, törende yaptığı konuşmada, her zaman şehit yakınları ve gazilerin emrinde olduklarını söyledi. Şehit yakını ve gazilerin maddi, manevi kayıplarını ve yaşadıklarını yerine koymanın mümkün olmayacağını belirten Ayaz, "Ancak sizlerin de malumudur ki devletimiz her kurum ve kuruluşuyla her çalışanıyla sizlerin yanında. Devletimiz elinden geldiğince, imkanları dahilinde sizlerin ihtiyaçlarını karşılamak ve bundan sonraki hayatınızda en azından bazı zorluklarla karşı karşıya kalmamanız için elinden gelen fedakarlığı gösterme gayreti içinde. Ben vali olarak, tüm çalışma arkadaşlarımla beraber emrinizdeyiz. Bu şehrin sınırları içinde hiçbir şehit ve gazi ailemizin ve yakınının sıkıntı yaşamasına müsaade etmeyeceğiz." diye konuştu.

Konuşmanın ardından, şehit Yalçın Koca adına Babası Zekeriye Koca'ya, şehit Yüksel Kapdan adına babası Abdurrahman Kapdan'a, gazi Burak Çoçar'a, gazi Osman Uzun'a ve gazi Tuncay Karakoç'a Vali Abdullah Ayaz tarafından Devlet Övünç Madalyası ve Beratı takdim edildi.

Programa AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu, Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, kurum müdürleri ve şehit yakınları ile gaziler katıldı.