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Çankırı'da bir köy karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-07-14 09:00:09 -
Çankırı'da bir köy karantinaya alındı

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Dumanlı köyünde salgının kontrol altına alınması amacıyla İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararınca 14 gün süreyle karantina uygulanacağı bildirildi.

İkinci bir değerlendirmeye kadar uygulamanın devam edeceği belirtilen açıklamada, istisnai durumlar haricinde köyün giriş ve çıkışlara kapatıldığı kaydedildi.

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