0553 313 94 23

Çankırı’da bir ilk: ’Taraftar Kütüphanesi’

Çankırı’da Beşiktaşlılar Derneği tarafından yapılan Süleyman Seba Kitap Kahve, şehirde taraftarlar tarafından yapılan ilk kütüphane olma özelliğini taşıyor.

04 Mart 2019 Pazartesi 12:33
Çankırı’da bir ilk: ’Taraftar Kütüphanesi’

Çankırı’da Beşiktaşlılar Derneği tarafından yapılan Süleyman Seba Kitap Kahve, şehirde taraftarlar tarafından yapılan ilk kütüphane olma özelliğini taşıyor.


Beşiktaşlılar Derneği tarafından yapılan Süleyman Seba Kitap Kahve projesi kapsamında 8 yaştan başlayarak 35 yaş ve üzerine kadar hitap edecek kitapların bulunduğu kütüphanede taraftarlar istedikleri zaman istedikleri kitapları alabiliyor ve haftanın belirli zamanlarında dernek üyeleriyle birlikte kitap okuma etkinliği yapılıyor.


Çankırı Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Oğuzhan Akbaba, "Çankırı Beşiktaşlılar Derneği olarak Süleyman Seba Kitap Kahve projemizi gerçekleştiriyoruz. Bu bölgemizde ilk olan bir şey. Türkiye’de belki sayılı projeler arasında. Burada amacımızgeleceğimizin teminatı olan genç kardeşlerimiz ve çocuklarımıza bir şeyler öğretebilmek. Adımız Beşiktaşlılar olabilir ama derneğimiz herkese açık olan bir sivil toplum örgütü. Onun dışında da neler yapabiliriz diye düşündüğümüzde biz bu kütüphaneyle başlamak istedik. Bu projeyi gerçekleştirdik. Çok mutluyuz, memleketimize bir şekilde hizmet ediyoruz. İnşallah daha devamı gelecek. Biz öğrencilerimizin buraya gelerek her şeyden faydalanmasını istiyoruz. Çünkü bu kahvede her şey ücretsiz. Bu projemiz Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 2018/2 kapsamında desteklenen bir projedir. Bu konuda bakanlığımız bize büyük bir destek verdi" dedi.


Dernek üyesi Mehmet Arif Uysal ise, "Bu dernekte Oğuzhan Akbaba ve ekibinin sağlamış olduğu kütüphanenin bizim taraftarı olduğumuz takım için bir ayrıcalık olduğunu düşünüyorum. Bu kütüphane okulda da var ama buradaki hem merkezde hem istediğimiz saatte girip çıkabileceğimiz bir yer. Taraftarları ayırmaksızın girebileceğimiz bir mekan oldu. Derneğin havasını da değiştirdi. Bir taraftar grubundan ziyade herkese hitap ettiğini düşünüyorum" diye konuştu.


Üniversite öğrencisi, aynı zamanda dernek üyesi olan Beyza Selcan Çoban da yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:


"Süleyman Seba Kitap Kahve’nin açılmasına gerçekten çok sevindim. Çünkü hem taraftarı olduğum bir kulübün böyle bir projede olması gerçekten çok gurur verici ve Çankırı’da bu ilk. Burada sınav haftasında gelip çalışma imkanım oluyor ya da kitap okuma alışkanlığımız oluyor. Benim için iyi bir şey oldu. Çankırı halkı da bundan faydalanabiliyor. Buraya geldiğimde arkadaşlarımla sohbet edebiliyorum. Beğendiğim bir kitap olduğunda okumak için eve götürebiliyorum. Ve bu bana çok katkı sağlıyor."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 12:33
  1. kitap

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    YÖK Başkanı Yekta Saraç açıkladı! Üniversitelerde yeni dönem
    1. YÖK Başkanı Yekta Saraç açıkladı!..
    2. Kadın sanayicilere "Vergi Usul..
    3. Şubat ayı ihracat rakamları açıklandı
    4. Saruhanlı’da doğal gaz kazı..
    5. ABD Kudüs Başkonsolosluğunu,..
    6. Bingöl’den kar manzaraları
    7. Karataş’ın asbest boruları tarihe..
    8. Gazişehir Gaziantep’te hedef tekrar..
    9. Gaziantep'te soba faciası! 22..
    10. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu: "Biz..
    11. Çaldıran’da karla mücadele çalışması
    12. Doğum gününü yine kimsesiz çocuklarla..
    13. Gaziantep'te karbonmonoksit..
    14. Cirit: Yargıtay halkımızla daima iç içe
    15. Böcek: "Altın Portakal özüne dönecek"
    16. Pau Gasol, Ersan İlyasova'nın takım..
    17. Bomba iddia! Deniz Türüç sezon sonu..
    18. Başkan Uçak’a Girelli’de anlamlı..
    19. Hobi olarak başladığı iş, şimdi gelir..
    20. AFAD’tan okulda deprem ve yangın..
    21. Midyat sıfır atık projesinde pilot..
    22. Engelli öğrenciler bowling turnuvasında
    23. Altın fiyatları
    24. İran'da ambulans helikopter düştü beş..
    25. Sömürgecilerin saltanatı çöküyor
    26. Bakan Turhan: "Zafer inananlarındır...
    27. Beykoz Belediyesi’nin yeni meclis..
    28. Enflasyon son 6 ayın en düşüğüne..
    29. Balıkkesir'de camla kesilen kol damar..
    30. Kesin aday listesi- HATAY
    Karadayı’dan ‘Yüce Divan’ kurnazlığı
    Karadayı’dan ‘Yüce Divan’ kurnazlığı
    "İki ay boyunca durmadan sıkıştırdım ama tık yok"
    "İki ay boyunca durmadan sıkıştırdım ama tık yok"
    Uzun yıllar prim ödeyenlere müjdeli haber! Paranızı geri alabilirsiniz
    Uzun yıllar prim ödeyenlere müjdeli haber! Paranızı geri alabilirsiniz
    Dünyada sadece Türkiye'de var! Tehlike çanları çalmaya başladı
    Dünyada sadece Türkiye'de var! Tehlike çanları çalmaya başladı
    Süleyman Soylu'dan operasyon açıklaması: Yarım saat içerisinde alın
    Süleyman Soylu'dan operasyon açıklaması: Yarım saat içerisinde alın

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    Türkiye'nin TARP projesinin gizli bilgilerini çalmışlar!
    Türkiye'nin TARP projesinin gizli bilgilerini çalmışlar!
    Futbol dünyasını sarsan itiraf! "Hakemleri parayla ayarladık, rakip futbolculara uyuşturucu verdik"
    Futbol dünyasını sarsan itiraf! "Hakemleri parayla ayarladık, rakip futbolculara uyuşturucu verdik"