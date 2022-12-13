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Aktüel Çankırı’da bin 214 veli okullu oldu
Aktüel

Çankırı’da bin 214 veli okullu oldu

Çankırı’da, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce başlatılan “Aile Okulu Projesi” ile 1214 veli, okul sıralarına öğrenci olarak döndü.

Yeniakit Publisher
2022-12-13 21:03:00 -
Çankırı’da bin 214 veli okullu oldu

Projenin uygulandığı okullardan Mareşal Çakmak Ortaokulundaki eğitime katılan velilere, sosyal ve duygusal beceri gelişimi, aile içi iletişim becerileri, akran ilişkileri, bilinçli ve güvenli teknoloji kullanımı, çatışma ve stres yönetimi, bağımlılık, ahlaki gelişim, sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivite olmak üzere 8 ana başlıkta eğitim veriliyor. İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk, toplumun çekirdeğini oluşturan aileyi çok boyutlu destekleyecek bir eğitim paketi hedefiyle Aile Okulu Projesi’nin hayata geçirildiğini söyledi. Çankırı’da, 38 Aile Okulu’nda 1214 veliye eğitim verildiğini belirten Öztürk, “Çocuklarımızın gelişim süreçlerini birlikte yoğurmak için velilerimizin Aile Okulu Projesi kapsamında düzenlenen kurslarda bilgilerini yenilemelerini önemsiyoruz. Biz ve aileler, çocuklarımızın gelişim süreçlerinde her daim yanlarında olmalıyız” diye konuştu.

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