Çankırı’da 14 yaş altı sokakları şenlendirdi

Korona virüs salgını kapsamında alınan önlemler nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 0-14 yaş altı çocuklar, Çankırı’da da uzun bir aradan sonra ilk defa sokağa çıktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı kontrollü sosyal hayat takvimi kapsamında, 65 yaş ve üstü vatandaşların pazar günü sokak izninin ardından sıra çocuklara geldi. 14 yaş ve altı çocuklar 40 gün sonra tekrar sokakları şenlendirdi. Tüm Türkiye’de olduğu gibi Çankırı’da da sokağa çıkan çocuklar park ve caddeleri doldurdu. Aileleri ile sokağa çıkan çocukların büyük bir kısmı ise park ve alışveriş merkezlerine koştu.

15-20 yaş grubu ise 15 Mayıs Cuma günü, yine aynı şartlarda ve aynı saatlerde dışarı çıkarak hava alıp dinlenebilecek. Kurallara riayet düzeyine bakarak sonraki haftalarda da aynı uygulama devam ettirilecek. Ayrıca 20 yaş altı gençler ve çocuklar 20 Mayıs Çarşamba ve 22 Mayıs Cuma günleri iki grup halinde sokağa çıkmayı sürdürecek.

Sokağa çıkan çocuklardan Hüseyin Arıburnu, "Dışarı çıktık kuzenlerimizle birlikte vakit geçirdik, top oynadık. Biraz tedirgin oldum uzun süredir dışarı çıkmadığımdan dolayı yabancı gibi hissettim" dedi.