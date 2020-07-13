Çankırı ve Kastamonu'da Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması dolayısıyla lokma tatlısı ikramı

ÇANKIRI (AA) - Danıştay kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı kararla Ayasofya Camisi'nin yeniden ibadete açılması dolayısıyla Çankırı ve Kastamonu'da lokma tatlısı ikram edildi.

Çankırı Karatekin Parkı'nda düzenlenen programda konuşan AK Parti İl Başkanı Abdulkadir Çelik, Ayasofya'nın inşa edildiği tarihten itibaren defalarca şahit olduğu yeniden dirilişlerinden birini yaşadığını belirtti.

Ayasofya Camisi'nin 1934 yılında alınan karar ile müzeye çevrildiğini, fethin sembolünün 86 yıl boyunca esarete terk edildiğini dile getiren Çelik, şöyle konuştu:

"Esir altındaki Ayasofya tarih boyunca birçok şairimizin şiirlerine mısra, fikir adamlarımızın konferanslarına konu, gözünde zerre derecesinde iman nuru bulunan her gencimize sızı olmuştu. Yakın tarihimizin en derin esaretine maruz kalan Ayasofya, bugün itibarıyla yüreğimizdeki sızıyı dindirmiş ve zincirlerini kırmak sureti ile hürriyetine kavuşmuştur. Ayasofya, büyük mabet ve kutlu mekan artık gerçek manasına kavuşmuş, cami ismi ile müsemma hale gelmiştir. Fetih medeniyetinin yeni lideri, küresel güçlerin en büyük tehdidi, yükselen Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan üstün liderlik özelliği ile gerekeni yapmış, Ayasofya’yı aslına rücu ettirmiştir."

Konuşmaların ardından dua edilerek kent sakinlerine lokma tatlısı dağıtıldı.

Programa AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu ile partililer ve vatandaşlar katıldı.

- Kastamonu

Kastamonu'da da AK Parti İl Başkanı Doğan Ünlü, Nasrullah Meydanı'nda yaptığı basın açıklamasında, Nasrullah Meydanı'nın tarih boyunca birçok önemli olaya ev sahipliği yaptığını belirtti.

Nasrullah Meydanı'nın önemli mitinglerin ve açıklamaların da merkezi olduğunu söyleyen Ünlü, "Bugün ise Türkiye Cumhuriyeti tarihinin ve özelde AK Parti tarihinin en önemli kararlarından birinin iz düşümü olarak bu meydandayız. Bu meydanda bir araya gelebilmemizi Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlı ve dik duruşuna borçluyuz." dedi.



"Bugün Ayasofya'yı yeniden ayağa kaldırma günüdür" diyen Ünlü, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"İşte 24 Temmuz günü Ayasofya'nın kapıları açıldığında kaybedilen, unutulan tüm manalar yeniden sinemizde yer bulacak. Ayasofya'nın kapıları açıldığında, ayağımızdaki demir prangalar atılacak. Ayasofya'nın kapısı açıldığında Endülüs'ten Buhara'ya, Kırım'dan Tunus'a, Saraybosna'dan Horasan'a kadar Müslüman ve Türk dünyası, kendini yeni bir dirilişin içinde bulacak."

Konuşmaların ardından dua edilerek vatandaşlara lokma tatlısı dağıtıldı.



Programa AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik ile vatandaşlar katıldı.



