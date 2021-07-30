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Gündem Çankırı Valisi Abdullah Ayaz çağrı yaptı: Vatandaşlarımızın ivedi olarak aşı olmalarını istiyoruz
Gündem

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz çağrı yaptı: Vatandaşlarımızın ivedi olarak aşı olmalarını istiyoruz

Kentte vaka sayılarında artış yaşandığını bildiren Çankırı Valisi Abdullah Ayaz "Vatandaşlarımızın ivedi olarak aşı olmalarını istiyoruz" çağrısı yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-07-30 16:52:00 -
Çankırı Valisi Abdullah Ayaz çağrı yaptı: Vatandaşlarımızın ivedi olarak aşı olmalarını istiyoruz

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, Valilik Toplantı Salonu'nda yaptığı basın toplantısında, kentte vaka sayılarında artış yaşandığını bildirdi.

Vali Ayaz, yaklaşık 30 günlük süre içerisinde 6 kişinin koronavirüsten hayatını kaybettiğini söyleyerek, "Vefat sayısı 419'du 425 oldu. Şu anda hastanemizde 17 hastamız var. 11 hastamız serviste, 6'sı yoğun bakımda. Maalesef yoğun bakımdaki hastalarımızdan 4'ü entübe" dedi.

Abdullah Ayaz, tedbirleri bırakmanın erken olduğunu vurgulayarak, "Tedbirlere devam ama aşı en önemli konu. İster istemez artık ekonomik olarak da sosyal olarak da psikolojik olarak da vatandaşın yeni tedbirlere çok tahammülü yok. Vatandaşlarımızın ivedi olarak aşı olmalarını istiyoruz. İlimizde aşı sayısını muhakkak belli bir seviyenin üzerine çıkarmalıyız ki toplumsal bağışıklıktan söz edebilelim. Aşı konusunda, sosyal medyada yazılmış olan, bilimsel temelden yoksun iddialara, açıklamalara, hikayelere vatandaşımız inanmasın" diye konuştu.

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