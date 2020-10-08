  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Çankırı İHH'dan Azerbaycan'a destek
Aktüel

Çankırı İHH'dan Azerbaycan'a destek

Yeniakit Publisher
2020-10-08 18:25:27 -
Çankırı İHH'dan Azerbaycan'a destek

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da Azerbaycan'a destek amacıyla basın açıklaması düzenlendi.

Çankırı İHH İnsani Yardım Derneği tarafından Karatekin Parkı'nda düzenlenen programda, katılımcılar Türk ve Azerbaycan bayrakları taşıyarak Azerbaycan'a destek mesajı verdi.

Çankırı İHH Başkanı Hasan Kale, burada yaptığı açıklamada, Azerbaycan topraklarındaki işgalini yıllardır sürdüren Ermenistan'ın yeniden sivillere yönelik saldırılara başladığını hatırlattı.

Ermenistan'ın son saldırılarıyla bölgedeki barış ve huzurun önündeki en büyük tehdit olduğunu vurgulayan Kale, "Bizler her zaman olduğu gibi bugün de tüm imkanlarımızla Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanındayız." dedi.

Ermenistan saldırıları kaşısında uluslararası toplumunun gerekli ve yeterli tepki göstermediğinin altını çizen Kale, şunları kaydetti:

"Bizler dünyanın sessiz kaldığı Ermenistan’ın bu haksız ve hukuksuz saldırıları karşısında Azerbaycanlı kardeşlerimize destek olmaya devam edeceğiz. Dünya kamuoyunun tepkisizliğinden cesaret bulan Ermenistan, hukuk tanımazlığını daha da artırarak tüm uluslararası teamülleri hiçe sayan saldırılarına sivil yerleşim yerlerini vurarak devam ediyor. Bu saldırılar karşısında Azerbaycan devleti ve milletinin haklı davasında yanlarında olduğumuzu, Azerbaycan’ın uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının her platformda destekçisi ve savunucusu olacağımızı buradan bildirmek istiyoruz."


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
HAVELSAN'da bomba gelişme! Eğer gerçekleşirse...
Gündem

HAVELSAN'da bomba gelişme! Eğer gerçekleşirse...

Havelsan, simülasyon ve modelleme teknolojilerinde elde ettiği birikimle TR Motor’un yerli uçak motoru geliştirme sürecine katkı sağlayacağı..
Ermeni ordusunun kayıpları açıklandı
Dünya

Ermeni ordusunun kayıpları açıklandı

Azerbaycan ordusu tarafından yürütülen operasyonlarda Ermeni ordusu şimdiye kadar, 250 tank ve zırhlı aracını, 270 top ve füze sistemini, 60..
AK Parti düşmanlığında zirve! Paylaşımı görenler hayrete düştü
Gündem

AK Parti düşmanlığında zirve! Paylaşımı görenler hayrete düştü

AK Parti düşmanlığından gözü körelmiş olan A.K. isimli bir şahıs, ölen nenesinin haberini sosyal medya hesabından "Nenem öldü çok şükür AKP ..
Satılık 2015 model Renault Clio
Satılık 2015 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay