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Çankaya'nın telefonundaki o diyalog, yıllar geçmesine rağmen unutulmuyor... 'Alo ben Turgut Özal...'

8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı yaptığı dönemde kendisine ulaşmak isteyen vatandaşların taleplerine büyük oranda cevap vermesiyle biliniyordu. Bir gece yarısı aradığı vatandaşla arasında geçen diyalog ise yıllardır unutulmadı.

20 Ocak 2019 Pazar 23:19
Çankaya'nın telefonundaki o diyalog, yıllar geçmesine rağmen unutulmuyor... 'Alo ben Turgut Özal...'

8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın bir gece yarısı aradığı vatandaşla arasında geçen diyalog yıllardır unutulmuyor.

Gazeteci Doğan Tılıç, o efsane diyaloğu Birgün'deki köşesine taşıdı.

Turgut Özal bir gece yarısı, kendisine not bırakan Sivaslı bir vatandaşa telefon eder.

Özal'ın telefonuna çıkan vatandaş, 'Ben Turgut Özal...' diyerek kendisini tanıtan kişinin cumhurbaşkanı olduğuna inanmaz ve 'S....r lan' deyip telefonu kapatır.

Bu cevap üzerine talimat vererek vatandaşın evine o ilin valisini gönderen Özal, bu kez vali aracılığıyla görüştüğü vatandaşa 'Bana neden sövdün?' diye sorar. 

Vatandaş, utancından cevap veremeyince Cumhurbaşkanı Özal daha fazla üzerine gitmeyerek, "Hadi hadi aslında bana sövmedin, biri dalga geçiyor sandın." der ve derdini dinler.

Türkiye'nin 8. Cumhurbaşkanı olan Turgut Özal, 17 Nisan 1993 tarihine kadar bu görevi sürdürdü.

Türkiye'nin 19. Başbakanı olan Turgut Özal, 1989 yılında Cumhurbaşkanı seçildi.

17 Nisan 1993'te görevi başındayken hayatını kaybeden 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, Türkiye'nin her alanda dönüşümünde büyük rol oynadı.

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Haber Tarihi: 20 Ocak 2019 Pazar 23:19
  1. Sivas
  2. turgut özal

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