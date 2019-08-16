0553 313 94 23

Çankaya’da şenlik var

Çankaya Belediyesi, kadınların el emeği ürünlerinin satışa sunulacağı “Bi’Yerlerde Şenlik Olsa” etkinliği ile Çankayalılara keyifli iki gün yaşatacak.

16 Ağustos 2019 Cuma 11:18
Çankaya’da şenlik var

Çankaya Belediyesi, kadınların el emeği ürünlerinin satışa sunulacağı “Bi’Yerlerde Şenlik Olsa” etkinliği ile Çankayalılara keyifli iki gün yaşatacak.


Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, öncelikleri arasında kadın üretimini teşvik etmek olduğunu vurgulayarak, “Kadın emeğini görünür kılmak, kadınların sosyal ve ekonomik yaşamın içinde var olmasını sağlamak üzere yaptığımız çalışmaları aralıksız sürdüreceğiz” dedi.


Eşitlikçi bir toplumun geliştirilmesinde ve var olan eşitsizliklerin giderilmesinde yerel yönetimlerin öneminin farkında olan Çankaya Belediyesi, kadınların el emeğine dayalı ürünlerini satışa sunacağı “Bi’Yerlerde Şenlik Olsa” etkinliği düzenliyor.


Toplumsal cinsiyet eşitliği anlayışıyla hizmet veren, kadının toplumdaki yerinin güçlendirilmesi, kadınlara eşit imkan ve hizmetler sunulması amacıyla çalışmalar yürüten Çankaya Belediyesi, şenliği Çayyolu bölgesinde bulunan Muharrem Dalkılıç Parkı’nda gerçekleştirecek. Şenlik boyunca, ücretsiz stantlarda yer alan ürünlerden elde edilen tüm gelir kadınların olacak.


Şenlik 7-8 eylül tarihlerinde


7-8 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek şenliğin ilk gününde 12.00-13.00 saatleri arasında ritim atölyesi düzenlenecek. Çocuk etkinliklerinin ve boyama atölyelerinin de yer alacağı Parkta, 14.00’de Retro Queen, 16.30’da Hüsne Ozan 19.30’da ise İstanbul Oniki Orkestrası konserleri sanatseverlerle buluşacak. Şenliğin ikinci günü de yine 12.00’de ritim atölyesiyle başlamasının ardından 14.00’de zumba ile devam edecek. Çocuk etkinliklerinin ve boyama atölyesinin de gün boyu süreceği etkinlikte, 16.30’da Pırılay, 19.30’da ise Yonca Lodi konserleri yer alacak.


Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi 2853. Cadde Çayyolu adresinde bulunan Muharrem Dalkılıç Parkı’na ulaşım Çankaya Belediyesi servis araçlarıyla sağlanacak. Çankaya Belediyesi Kolej Otoparkı’ndan 12.00 / 14.00 / 17.00 saatlerinde kalkacak servisler, 21.30’da ise dönüş için hazır olacak.


“Önceliğimiz kadın üretimini teşvik etmek”


Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, söz konusu etkinlikleri, kadın emeğinin görünür kılınması ve değerini maddi olarak da bulabilmesi için düzenlediklerini belirterek, “Kadın üretimini teşvik etmek önceliklerimiz arasında yer alıyor. Kadın emeğini görünür kılmak, kadınların sosyal ve ekonomik yaşamın içinde var olmasını sağlamak üzere yaptığımız çalışmaları aralıksız sürdüreceğiz” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 11:18
  1. konser
  2. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Burhaniye’de sazlık yangını
    1. Burhaniye’de sazlık yangını
    2. Endonezya’nın yeni başkent adayı belli..
    3. 56. Antalya Altın Portakal Film..
    4. Kapıkule'de gurbetçilerin dönüş..
    5. PKK'ya bir darbe daha! Öldürüldüler
    6. Düzce'de kaza! Yaşam mücadelesini..
    7. Güzellik merkezine silahlı saldırı
    8. "Güvenli Dijital İmza" sayesinde 35..
    9. Sarımsak festivalinde halk oyunları..
    10. Başakşehir’de futbolcular ve teknik..
    11. Şampiyon sezona Denizli'de başlıyor!
    12. Lütfi Bergen’den evlilik karşıtı..
    13. 124 bin kişi Türkiye sınırına göç etti
    14. Kuzeyşehir 5’inci etap için kura..
    15. İran'dan "tankerin serbest bırakılması..
    16. Kırşehir'de 'maganda kurşunu' isabet..
    17. Dumlupınar’da şehitliklerde çalışmalar..
    18. Türkiye bayramda "yollara düştü"
    19. Tatil için geldiği memleketinde..
    20. İlçe protokolü birlik ve beraberlik..
    Yunan basını manşetlerine taşıdı! 'Türkler füzeleri ateşliyor'
    Yunan basını manşetlerine taşıdı! 'Türkler füzeleri ateşliyor'
    Eski FETÖ mensubu deşifre etti: Hamile kadınlar Gülen’in planı!
    Eski FETÖ mensubu deşifre etti: Hamile kadınlar Gülen’in planı!
    Ak Partili isimden çarpıcı yeni parti yorumu! Nasıl oy kaybettiklerini açıkladı
    Ak Partili isimden çarpıcı yeni parti yorumu! Nasıl oy kaybettiklerini açıkladı
    AK Parti, Gül ve Davutoğlu’na neden yer vermedi? İşte AK Parti cephesinden gelen cevap
    AK Parti, Gül ve Davutoğlu’na neden yer vermedi? İşte AK Parti cephesinden gelen cevap
    Gazinin darp edildiği kafede rezalet! Çok sayıda polis ve zabıta sevk edildi
    Gazinin darp edildiği kafede rezalet! Çok sayıda polis ve zabıta sevk edildi

    Günün Karikatürü

    16 Ağustos 2019
    Kandil’de vahşet! Teröristleri yakarak öldürdüler
    Kandil’de vahşet! Teröristleri yakarak öldürdüler
    İlk yerli uçak gemisini tanıttılar! Onlarca savaş uçağı taşıyabiliyor
    İlk yerli uçak gemisini tanıttılar! Onlarca savaş uçağı taşıyabiliyor