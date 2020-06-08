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Aktüel

Çankaya kreşleri açıldı

Normalleşme adımlarının atılmasıyla birlikte Çankaya Belediyesi kreşleri, bir dizi önlemle eğitimlerine başladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-08 11:50:55 -
Çankaya kreşleri açıldı

Normalleşme adımlarının atılmasıyla birlikte Çankaya Belediyesi kreşleri, bir dizi önlemle eğitimlerine başladı.


Korona virüs salgını nedeniyle eğitim-öğretimde olduğu gibi kreşlerde de salgın boyunca eğitimlere ara verilmişti. Normalleşme adımlarının atılmasıyla birlikte Çankaya Belediyesi, hijyen kurallarını harfiyen uygulayarak kreşleri tekrar hizmete açtı.


Yeni genelgeyle birlikte kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmak zorunda olan vatandaşların 3-6 yaş arası çocuklarını bıraktıkları kreşlerde önlemler en üst düzeyde uygulanıyor. Çocukların sağlığını ve güvenliğini önemseyen Çankaya Belediyesi, önlemlere sıkı sıkıya uyuyor. Hayatın normale dönmesiyle birlikte eğitimlerine kaldığı yerden devam eden Çankaya Belediyesi kreşleri, dezenfekte ediliyor. Hijyen şartlarının harfiyen uygulandığı kreşlerde sorumlular, kreşe gelen çocukların ateşini ölçüyor. Çocuklar, maske ve sosyal mesafe kuralı doğrultusunda okulöncesi eğitimlerine devam ediyor. Öğretmenler de maske takarak çocuklarla belli bir mesafeyi gözeterek ilgileniyor.

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