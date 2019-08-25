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Çankaya 30 Ağustos’u coşkuyla kutlayacak

Çankaya Belediyesi, 30 Ağustos Zaferi’nin 97’inci yılını başta Zafer Park olmak üzere Çankaya’nın dört bir yanında bando geçişleriyle kutlamaya hazırlanıyor.

25 Ağustos 2019 Pazar 13:01
Çankaya 30 Ağustos’u coşkuyla kutlayacak

Çankaya Belediyesi, 30 Ağustos Zaferi’nin 97’inci yılını başta Zafer Park olmak üzere Çankaya’nın dört bir yanında bando geçişleriyle kutlamaya hazırlanıyor.


Çankaya Belediyesi, bu yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı başta Birlik Mahallesi’nde hizmete açtığı Zafer Park olmak üzere Çankaya’nın dört bir yanında bando eşliğinde Başkentliler ile birlikte kutlamaya hazırlanıyor. 29 Ağustos’ta Çankaya Belediyesi Başkanlık Binası önünde başlayacak kutlamalar, 30 Ağustos sabahı saat 09.30’da Çayyolu Atapark’ta devam edecek. Kutlamalar, saat 13.00’de Bahçelievler 7’nci Cadde, saat 15.00’de Kuğulupark’ta bando geçişiyle devam edecek. Saat 19. 30’da Lozanpark’a gelecek olan bando, İsmet İnönü Parkı’nın ardından Zafer Park’a geçiş yapacak. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in de katılacağı kutlamalar, Zafer Park’ta Çankaya Belediyesi Orkestrası’nın konseriyle sürecek. Büyük Zafer’in 97. yılı kutlamaları Zafer Park’ta gerçekleşecek havai fişek gösterisiyle taçlanacak.



"Sadece bir zafer değil"


Çankaya Belediyesi olarak 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı Başkent’in dört bir yanında düzenlenecek etkinliklerle Ankaralılarla birlikte kutlayacaklarını söyleyerek vatandaşları kutlamalara davet eden Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "30 Ağustos sadece bir zafer değil, ulusumuz için kurtuluş, dünya halkları için özgürlük günüdür" dedi.


Bu özel günü konser ve gösterilerle Başkentliler ile birlikte kutlayacaklarını belirten Taşdelen, "Mustafa Kemal Atatürk’ün büyük ve devrimci önderliği ile halkımız emperyalizme karşı insanlığın en büyük ulusal kurtuluş mücadelesini kazandı. Kendi halkından başka, üstelik savaşlarda yorgun ve bitkin düşmüş halkından başka hiçbir şeye güvenmeden yola çıktı ve insanlığa bir büyük kurtuluş mücadelesi armağan etti. Halkımızın zafer ve kurtuluş günü olan 30 Ağustos’u şimdiden kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere bu ülkenin kurtuluşunda, kuruluşunda ve birliğinin korunmasında varlığını ortaya koyan gazilerimizi, şehitlerimizi minnet ve saygıyla anıyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 25 Ağustos 2019 Pazar 13:01
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