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Canının derdinde olan 'Miraç Ural Türkiye'yi hedef alacak' iddiası!

Reyhanlı'daki hain saldırının baş faillerinden olan terörist Mihraç Ural'ın Türkiye'de terör faaliyetleri düzenlemek için Hatay ilinde 400 kişiyi örgütlediği iddia edildi.

16 Temmuz 2019 Salı 20:50
Canının derdinde olan 'Miraç Ural Türkiye'yi hedef alacak' iddiası!

İddialara göre 2013 Reyhanlı saldırısının faili terörist Mihraç Ural (Ali Kayalı) başkanlığında bir örgütlenmeye gidildi. Söz konusu örgütte Hatay'dan 400'e yakın gencin bulunduğu belirtilirken, bu kentte terör faaliyetleri hedeflendiği kaydedildi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da Arapça yayın yapan El-Kuds el-Arabi gazetesi Esed rejimine bağlı adı açıklanmayan bir "güvenlik kaynağına" dayandırdığı haberinde rejimin, Türkiye'de terör faaliyetleri düzenlemek için 400 genci örgütlediğini iddia etti.

Hatay kenti hedef seçildi

Habere göre örgütlenme için Hatay seçildi. Suriye'de mezhepçi politikalarıyla bilinen Esed rejiminin ulaştığı kişilerinse Alevi olduğu iddia edilerek, hedef gösterildi.

Mihraç Ural yine başrolde

Bir istihbarat belgesinden söz edilen haberde, örgütlenmenin Esed rejimi için çalışan ve Mihraç Ural'a bağlı İskenderun Tugayı altında gerçekleşeceği belirtildi. Buna göre Türkiye'de 10 sabotaj ve bombalama eylemi planlanlanıyor.

MİT peşinde

Ayrıca bu girişimin Türk istihbaratının Mihraç Ural'a suikast düzenlemeye yoğunlaşması sebebiyle yapıldığı iddia edildi.

Mihraç Ural'a bombalı saldırı! Ağır yaralandı

Yaralanmıştı

7 Temmuz pazar günü gelen bilgilere göre Mihraç Ural, Suriye'nin Lazkiye bölgesinde gerçekleşen bombalı saldırıdan yaralı kurtulmuştu. Saldırıyı üstlenen olmazken kendilerine 'Liva-İskenderun Halk Kurtuluş Cephesi' ismini veren Esed rejimi yanlısı oluşum da Ural'ın yaralandığı patlamayı kınayan bir bildiri yayımladı.

 

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 20:50
  1. Hatay
  2. Miraç ural
  3. Miraç ural hatay

YORUM YAZ

  • Musa KayaMusa Kaya31 dk önce
    Bir zamanlar Bosbakan Davutoglu elimizde terorislerin listesi var ama eylem yapmadan yakalama yetkimiz yok demisti. Bunlar da oyle mi olacak?
  • EdyEdy42 dk önce
    K kılıçtaroğlu türkiye esad sisi ile barışsın diyor. Esad ın yanıdada bu kefere olur bununlada barışırız(!). Nakıs akıl mı yüzük kardeşiliğimi ? Çık işin içinden

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